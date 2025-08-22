Γυναικοκτονίες: Η λίστα του αίματος για το 2025

Η άγρια γυναικοκτονία μιας 36χρονης από τον 40χρονο σύζυγό της την Παρασκευή στο Βόλο βύθισε -για άλλη μια φορά- στην απόγνωση, τη φρίκη και και το σοκ, την ελληνική κοινωνία, και υπενθύμισε με τον πιο αποφασιστικό τρόπο την ανάγκη, αφενός να ληφθούν κατεπειγόντως μέτρα εκ μέρους της πολιτείας για την ασφάλεια των γυναικών, και αφετέρουν κοινωνικά να ανατραπούν οι πατριαρχικές σχέσεις, νοοτροπίες και πρακτικές που κάθε τρεις και λίγο, αφαιρούν ζωές αθώων ανθρώπων.

Το efsyn.gr επιχειρεί μια θλιβερνή αναδρομή σε εκείνες τις γυναικοκτονίες που καταγγέλθηκαν και δημοσιεύτηκαν από την αρχή του 2025:

Βουλγαρία, 3 Ιανουαρίου

Η 40χρονη Ευγενία που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από τον σύντροφό της στην Ξάνθη στα τέλη Οκτωβρίου 2024 και νοσηλευόταν σε ειδικό νοσοκομείο της Βουλγαρίας, κατέληξε. Σύμφωνα με αναφορές από το περιβάλλον του θύματος, η άτυχη Ευγενία δεχόταν κακοποιητική συμπεριφορά. Άρχισε να τη χτυπάει και να την απειλεί για να μη μιλήσει, να την κλειδώνει μέσα στο σπίτι, να την εμποδίζει να βγει έξω και να επικοινωνήσει με τις φίλες της, την αδερφή της και τους γονείς της. Αρχικά ο σύντροφός της υποστήριζε ότι η Ευγενία έπεσε στο δρόμο σε μία τρύπα, ενώ περπατούσαν.

Σιτοχώρι Σερρών, 13 Φεβρουαρίου

Μια 52χρονη δολοφονήθηκε από τον 59χρονο σύζυγό της ο οποίος της κατέφερε βαρύ τραύμα στο κεφάλι, πιθανόν με αμβλύ αντικείμενο και τη στραγγάλισε.Ο άνδρας κάλεσε στο Α.Τ. Βισαλτίας και είπε πως σκότωσε τη σύζυγό του και πως επρόκειτο να αυτοκτονήσει. Επί τουλάχιστον 15 λεπτά ο αξιωματικός Υπηρεσίας κατέβαλε προσπάθειες να τον μεταπείσει τηλεφωνικώς, όταν όμως έφτασαν στο σπίτι περιπολικά, διαπίστωσαν ότι εκείνος είχε εξαφανιστεί. Λίγη ώρα αργότερα έβαλε φωτιά μέσα στο ποιμνιοστάσιό του και παρέμεινε να απανθρακωθεί. Σε ιδιόχειρο σημείωμα μεταξύ άλλων έγραφε: «Τελικά η αγάπη μπορεί να σκοτώσει, για δες. [...] Ας με συγχωρέσει ο Θεός, δεν γινόταν αλλιώς. Το ’κανα για να ησυχάσουμε από όλους. Θα φύγουμε όλοι μαζί, αντίο».

Αθήνα, Νέος Κόσμος, 27 Φεβρουαρίου

Μια 94χρονη γυναίκα σκοτώθηκε με μαγκούρα από τον 56χρονο γιο της ο οποίος είπε στους αστυνομικούς πως το έκανε «για να την σώσει από το κακό». Η γυναίκα βρισκόταν στο σπίτι της στην οδό Πυθέου, στο Νέο Κόσμο, εκεί όπου περιστασιακά έμενε και ο ένας από τους γιούς της. Κανείς από τους γείτονες δεν αντιλήφθηκε ούτε άκουσε το παραμικρό. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε την σορό στο διαμέρισμα διαπίστωσε πολλαπλά επιθετικά τραύματα στο κεφάλι της γυναίκας, αλλά και κάποια αμυντικά τραύματα, καθώς πιθανολογείται πως προσπάθησε να βάλει μπροστά τα χέρια της για να προστατευτεί.

Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου

Μια 44χρονη γυναίκα στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης σκοτώθηκε με πολαπλά τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο από τον 53χρονο σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια να πήδηξε από το μπαλκόνι 2ου ορόφου του διαμερίσματός τους. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει μαζί 2 παιδιά, μία 21χρονη και μία 16χρονη κοπέλα.

Αθήνα, Μενίδι, 26 Μαρτίου

Μια 78χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδι και συνελήφθη ο 84χρονος σύζυγός της, ο οποίος είπε πως την έσπρωξε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι και να χάσει τη ζωή της. Ο γιος του ζευγαριού κάλεσε το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια κλήθηκε στο σημείο η ΕΛ.ΑΣ.

Λάρισα, 12 Μαΐου

Η 52χρονη Λουίζα δολοφονήθηκε από τον γιο της, ο οποίος στη συνέχεια προσπάθησε να εξαφανίσει το άψυχο σώμα της. Γείτονες άκουσαν τις φωνές και έσπευσαν να καλέσουν την Αστυνομία, η οποία όταν έφτασε στο σημείο βρήκε την 52χρονη γυναίκα αιμόφυρτη με πλήγματα πιθανόν από μαχαίρι. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του νεαρού, ο οποίος βρισκόταν ακόμα στο σημείο της δολοφονίας, ενώ μαζί του προσήχθη και ένας ακόμη νεαρός, φίλος του δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε και αυτός στην Ασφάλεια Λάρισας για να εξεταστεί.

Βόλος, 17 Ιουλίου

Μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Βόλο βρέθηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της με τον άνδρα της νεκρό δίπλα της, όταν οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία εξαιτίας της έντονης δυσοσμίας που ανέδιδε. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, συνοδεία κλειδαρά, εντόπισαν νεκρούς και τους δύο ηλικιωμένους. Η γυναίκα έφερε τραύματα στο κεφάλι, ενώ ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε άλλο σημείο του σπιτιού. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής για να προχωρήσει στις απαραίτητες εξετάσεις. Λίγη ώρα αργότερα, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για γυναικοκτονία και αυτοχειρία με χρήση πυροβόλου όπλου.

Αμφιλοχία, 24 Ιουνίου

Μια 51χρονη υπέστη γυναικοκτονία στα Πηγάδια του ορεινού Βάλτου του δήμου Αμφιλοχίας. Ο 54χρονος κάτοικος της περιοχής σκότωσε την 51χρονη κουμπάρα του και στη συνέχεια φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 51χρονη ήταν μητέρα τριών παιδιών και επίσης κάτοικος της περιοχής. Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν αστυνομικοί του κοντινού ΑΤ Εμπεσού.

Αθήνα, Χαλάνδρι, 18 Αυγούστου

Μια 47χρονη γυναίκα βρέθηκα νεκρήσ την είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Στρατηγού Ρουμπέση, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο, είχε τηλεφωνήσει στην ΕΛΑΣ πληροφορώντας πως άνδρας κυνηγούσε μία γυναίκα με μαχαίρι στη μέση του δρόμου. Στη συνέχεια, ο σύντροφος του θύματος της γυναικοκτονίας συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Διώξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής για να ξεκινήσει η διαδικασία της προανάκρισης. Στην κατοχή του άντρα βρέθηκαν δύο μαχαίρια.

Βόλος, 22 Αυγούστου

Μια 36χρονη γυναίκα σκοτώθηκε από τον 40χρονο άντρα με τον οποίο είχε τέσσερα ανήλικα παιδιά, και ο οποίος τράπηκε σε φυγή. Το έγκλημα εκτυλίχθηκε στην πολυκατοικία όπου διαμένουν. Το ζεύγος άρχισε να μαλώνει στο διαμέρισμά τους και στη συνέχεια κατέβηκε στο ισόγειο της πολυκατοικίας όπου συνέχισε να τσακώνεται. Τότε ο άνδραςφέρεται να μαχαίρωσε τη σύζυγό τουμπροστά στα παιδιά τους και αμέσως μετά να εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο και ιατροδικαστής.