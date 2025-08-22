ΚΕΕΡΦΑ: Να σταματήσουμε τη γενοκτονία του Ισραήλ στη Παλαιστίνη

ΣΥΛΛΑΛΗΤΉΡΙΟ

Κυριακή 24 Αυγούστου Σύνταγμα 7.30 μμ

STOP ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΣΤΗ ΓΑΖΑ

Να σταματήσουμε τη γενοκτονία του Ισραήλ στη Παλαιστίνη.

Κάτω η κυβέρνηση της ΝΔ που προσφέρει απλόχερα στήριξη στο Ισραήλ.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη

Διακοπή κάθε συνεργασίας με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ

H γενοκτονική εκστρατεία του κράτους-τρομοκράτη του Ισραήλ κορυφώνεται με την έναρξη της τελικής εφόδου για την κατάληψη της πόλης της Γάζας με στόχο να ισοπεδωθεί και έτσι να λυγίσει η αντίσταση των Παλαιστίνιων που αντιμετωπίζουν ηρωϊκά τις φονικές επιδρομές εδώ και 22 μήνες.Τις 62.000 έχουν περάσει οι επίσημα καταγεγραμμένοι νεκροί, ενώ χιλιάδες ακόμη αγνοούνται στην Γάζα.

Στόχος του Ισραήλ, για ακόμη μια φορά, τα δύο εκατομμύρια των Παλαιστινίων της Γάζας να αδειάσουν μέχρι τις 7 Οκτώβρη την πόλη της Γάζας και γενικότερα την βόρεια Γάζα προς το νότο της Λωρίδας τον οποίο το Ισραήλ θέλει να μετατρέψει σε ένα τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης με αντίσκηνα.

Προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο το Ισραήλ συνεχίζει την πολύμηνη επιχείρηση λιμοκτονίας στην Γάζα όπου πλέον καθημερινά τουλάχιστον μονοψήφιος αριθμός ανθρώπων δολοφονείται λόγω υποσιτισμού -με διεθνείς οργανώσεις να προειδοποιούν ότι βρισκόμαστε σε σημείο καμπής όπου αυτός ο αριθμός ανά πάσα στιγμή απειλεί να γίνει πολλαπλάσιος.

Ο ισραηλινός στρατός προχωρά απροκάλυπτα σε βομβαρδισμούς κατοικημένων περιοχών προκειμένου να «ενθαρρύνει» τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με το ισραηλινό σχέδιο ο ισραηλινός στρατός θα καταλάβει την Γάζα και οι αποκλεισμένοι στο νότο Παλαιστίνιοι -όσοι καταφέρουν να επιζήσουν από την πείνα και τους βομβαρδισμούς- θα μπορούν αν δεν θέλουν να παραμείνουν στην Γάζα να μετακινηθούν στο Νότιο Σουδάν(!) το οποίο το Ισραήλ επιδιώκει να εξαγοράσει.

Η οργή ξεσπάει διεθνώς με ογκώδη συλλαλητήρια από την Ν.Υόρκη, μέχρι το Σίδνευ και την Ιαπωνία. Στο Μαρόκο ο ξεσηκωμός απλώθηκε σε 58 πόλεις.

Στις 10 Αυγούστου ξεσηκωθήκαμε σε όλη την Ελλάδα με διαδηλώσεις σε πάνω από 100 νησιά και τουριστικούς προορισμούς.

Τώρα είναι η ώρα της κλιμάκωσης για να σπάσουμε την προκλητική στήριξη της κυβέρνησης της ΝΔ στη γενοκτονία στη Γάζα. Να επιβάλουμε με την δύναμη των απεργιών και των καταλήψεων την πλήρη διακοπή των σχέσεων με το κράτος-τρομοκράτη του Ισραήλ, να κλείσει η βάση της Σούδας. Για μιά ελεύθερη Παλαιστίνη απο τον Ιορδάνη μέχρι την Μεσόγειο!

Το εργατικό κίνημα που ετοιμάζεται για την Απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 28 Αυγούστου και τις κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ στις 5-6 Σεπτέμβρη είναι ώρα να βάλει στη σημαία του το αίτημα για Λευτεριά στη Παλαιστίνη, να σταματήσει η έφοδος στη Γάζα, να σταματήσουν οι εξοπλισμοί και να δοθούν λεφτά για την δημόσια παιδεία και υγεία, να σπάσουν τώρα οι σχέσεις με το κράτος γενοκτόνο του Ισραήλ.

Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση που καλούν Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και η Παλαιστινιακή Παροικία στο Σύνταγμα.

Η αντίσταση θα νικήσει, θα τσακίσει τα γενοκτονικά σχέδια των σιωνιστών του κράτους-τρομοκράτη του Ισραήλ!

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ