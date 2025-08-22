Πύρινο μέτωπο στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται οικισμοί. Πάντως, στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους, μέσω του 112, να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 14 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
► Επίσης, πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή Μπούρτζι του Δήμου Χαλκιδέων, όπου μεταβαίνουν δυνάμεις της πυροσβεστικής.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας