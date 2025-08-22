Πύρινο μέτωπο στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται οικισμοί. Πάντως, στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους, μέσω του 112, να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 14 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

► Επίσης, πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή Μπούρτζι του Δήμου Χαλκιδέων, όπου μεταβαίνουν δυνάμεις της πυροσβεστικής.