ΕΛΑΣ: Συνεχίζεται από τις Αρχές η αναζήτηση του 40χρονου γυναικοκτόνου της Βόλου

Καταζητείται ο δράστης της σημερινής γυναικοκτονίας στον Βόλο, αρκετές ώρες μετά την δολοφονική επίθεση εναντίον της 36χρονης συζύγου του μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η αστυνομία αναφέρει ότι ο 40χρονος σύζυγος της 36χρονης αναζητείται εδώ και ώρες, με τον ίδιο να έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν από τις αρχές για εγκληματική οργάνωση και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Μάλιστα, στις 28 Ιουνίου είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, εκεί που παρέμεινε για νοσηλεία. Όσο για τη δολοφονία, η υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, διενεργεί προανάκριση και στο πλαίσιο αυτής έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Υπενθυμίζεται ότι ο 40χρονος άνδρας φέρεται να δολοφόνησε τη σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Κωνσταντά, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα και να χάσει τη ζωή της από ακατάσχετη αιμορραγία. Άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, ωστόσο η γυναίκα παρελήφθη ήδη νεκρή και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.
Μετά την επίθεση, ο σύζυγος εγκατέλειψε το σημείο και τράπηκε σε φυγή. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή και και συνεχίζουν να πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thenewspaper.gr, τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ η οικογένεια δέχεται ψυχολογική υποστήριξη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:
Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.
Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.
Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.
