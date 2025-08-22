Εκδήλωση για την διάσωση του μνημείου της Παπούρας

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, πραγματοποιείται η μεγάλη Εκδήλωση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και όλων των φορέων που αγωνίζονται για την σωτηρία του Μνημείου της Παπούρας.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ενώνει τη φωνή του ενάντια στην επιχειρούμενη καταστροφή του σπουδαίου μινωικού μνημείου, απαιτώντας την πραγματική προστασία και ανάδειξη του.