Αθήνα, 34°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
34°C
36.9° 32.2°
4 BF
39%
Θεσσαλονίκη
Αραιές νεφώσεις
35°C
36.6° 33.3°
2 BF
44%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
32.7° 32.0°
3 BF
82%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
51%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
31°C
30.9° 30.9°
4 BF
45%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
32°C
32.1° 32.1°
4 BF
54%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
31°C
31.4° 31.4°
4 BF
20%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
33°C
33.2° 33.2°
3 BF
50%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
33°C
36.6° 32.8°
1 BF
38%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
4 BF
28%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
35°C
35.4° 35.4°
2 BF
31%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
31°C
30.7° 29.3°
3 BF
55%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
74%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
37°C
36.9° 36.9°
4 BF
25%
Λαμία
Αίθριος καιρός
39°C
38.8° 38.8°
4 BF
21%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
32°C
31.8° 31.6°
5 BF
48%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
39°C
39.4° 38.8°
5 BF
12%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.3° 27.7°
3 BF
76%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
28°C
28.6° 28.1°
3 BF
80%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
29.1° 29.1°
4 BF
36%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
Papoura_1020

Εκδήλωση για την διάσωση του μνημείου της Παπούρας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Στο Ηράκλειο την ερχόμενη Δευτέρα.

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, πραγματοποιείται η μεγάλη Εκδήλωση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και όλων των φορέων που αγωνίζονται για την σωτηρία του Μνημείου της Παπούρας.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ενώνει τη φωνή του ενάντια στην επιχειρούμενη καταστροφή του σπουδαίου μινωικού μνημείου, απαιτώντας την πραγματική προστασία και ανάδειξη του.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Εκδήλωση για την διάσωση του μνημείου της Παπούρας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual