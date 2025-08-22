Οδηγός στα Τρίκαλα παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε ηλικιωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο

Ο άντρας χρειάστηκε μεταφορά στο νοσοκομείο Τρικάλων, καθώς το αμαξίδιο αναποδογύρισε.

Την Πέμπτη το πρωί, στα Τρίκαλα, στον κόμβο Ελευθερίας, Ι.Χ. αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε άντρας, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ηλικιωμένο άντρα σε αναπηρικό αμαξίδιο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Ο οδηγός τράπηκε σε φυγή και εγκατέλειψε τον τραυματισμένο άντρα στο σημείο.

Μετά από αναζήτηση των αστυνομικών της τροχαίας Τρικάλων, ο οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη.

