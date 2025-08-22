Αποκάλυψη Πελετίδη: Μόλις 0,90 ευρώ ανά κάτοικο η χρηματοδότηση για την αντιπυρική περίοδο

Τι απαντά ο δήμαρχος Πατρέων για τις καταστροφικές φωτιές στην Αχαΐα • Η ανύπαρκτη χρηματοδότηση και ο «εκφυλισμός του 112» από την ανεπάρκεια της κυβέρνησης.

Σε αποκαλύψεις σχετικά με την μηδαμινή χρηματοδότηση του Δήμου Πατρέων, προέβη ο Κώστας Πελετίδης στη σκιά της πρωτοφανούς επίθεσης που δέχτηκε από την κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βιάστηκε να τον κρίνει «κατώτερο των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα» για τη διαχείριση των πυρκαγιών στην περιοχή.

Η χρηματοδότηση στον Δήμο... σταγόνα στον ωκεανό για την αντιπυρική περίοδο

Όπως κατήγγειλε σε συνέντευξή του στο dnews.gr, «ο Δήμος μας χρηματοδοτήθηκε με 178.000 ευρώ (λιγότερο από 0,90 ευρώ ανά κάτοικο) για το 2025 για την αντιπυρική περίοδο, που αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των μεγάλων αναγκών αν ληφθεί υπόψη πως απαιτούνται πολλαπλάσια δαπάνη μόνο για την αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων, καθαρισμό δασών, αλσών, κοινοτικών και αγροτικών οδών».

Ταυτόχρονα, ο Δήμαρχος υπογράμμισε πως «συνολικά η δαπάνη του Δήμου για τις ανάγκες της πυροπροστασίας ανέρχεται στο 4πλασιο ποσό από αυτά που διαθέτει η κυβέρνηση και τα οποία ο Δήμος εξασφαλίζει από ιδίους πόρους και χωρίς επιβάρυνση των πολιτών».

Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112

Ο κ. Πελετίδης επέμεινε στις καταγγελίες του για το πώς χρησιμοποιεί το «112» η κυβέρνηση, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «η κυβέρνηση με τη δική της ανεπάρκεια να προστατεύσει το λαό και την περιουσία του, έχει εκφυλίσει το 112».

«Αποδείχθηκε επικίνδυνη η τακτική που έχει κάνει σημαία το «τρέξτε να φύγετε» σε ανθρώπους που βλέπουν αβοήθητοι τους κόπους μιας ζωής να χάνονται. Έτσι για μια ακόμη φορά όποιος μείνει παίρνει τη δική του «ατομική ευθύνη», με την κυβέρνηση και το κράτος να έχει βγάλει την υποχρέωση, για να μπορεί με ήσυχη συνείδηση να κοιμάται πάνω στα αποκαΐδια», είπε.

Για την επίθεση του υπουργού Πολιτικής Προστασίας

Τέλος, όσον αφορά στην στοχοποίησή του από τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο κ. Πελετίδης απάντησε πως δεν μπορεί να γνωρίζει τον λόγο της επίθεσης.

Αλλά ότι αυτή «αποτέλεσε μία καλή ευκαιρία για να μεταθέσει τις δικές του ευθύνες, που δεν είναι βέβαια προσωπικές, αλλά συνολικά της κυβέρνησης, για τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού. Για την απουσία μέσων κατάσβεσης και την πλήρη απουσία σχεδίου, όταν η φωτιά πέρναγε τον ένα δήμο μετά τον άλλο, τα αεροπλάνα ήταν άφαντα και όλη η πόλη κοιτούσε τον ουρανό, την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι στη ΒΙΠΕ παρέμεναν μέσα στα εργοστάσια και τις βιομηχανίες με την περιοχή να καίγεται. Προσπαθώντας φυσικά ταυτόχρονα να μας πείσει ότι και όλα τα μέσα επιχειρούσαν, αλλά και ότι είναι fake news ότι καίγεται ο αστικός ιστός της πόλης», τόνισε.