Ρέθυμνο: Τροχαίο με επτά τραυματίες στον ΒΟΑΚ - Οι τρεις σε κρίσιμη κατάσταση

Αγροτικό με τρεις και ταξί με πέντε επιβαίνοντες συγκρούστηκαν μετωπικά • Τρεις σοβαροί τραυματισμοί

Επτά άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα τρία νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από τροχαίο, τα ξημερώματα της Παρασκευής, στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Μπαλί.

Ειδικότερα, δύο οχήματα, ένα αγροτικό με τρεις επιβαίνοντες και ένα ταξί-βαν στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα - ο οδηγός και μία οικογένεια Βρετανών τουριστών με δύο ανήλικα παιδιά - συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από διερευνώμενες συνθήκες στο ύψος του Μπαλί.

Στο σημείο χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του ενός από τους Βρετανούς τουρίστες, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του οχήματος.

Συνολικά, τραυματίστηκαν επτά άτομα: Οι δύο από τους τρεις επιβαίνοντες στο αγροτικό, ο οδηγός του ταξί και οι τέσσερις βρετανοί τουρίστες.

Και οι επτά τραυματίες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Πολύ σοβαρά τραυματίστηκε ένας Βρετανός που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, όπως και η σύζυγός του, η οποία υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ, όπου και παραμένει, σύμφωνα με το goodnet.gr.

Ένα ακόμη άτομο που επέβαινε στο αγροτικό όχημα, τραυματίστηκε σοβαρά και κρίθηκε η διακομιδή του από το Νοσοκομείο Ρεθύμνου, στο οποίο μεταφέρθηκε αρχικά, στο Βενιζέλειο, λόγω κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας των Βρετανών, έχουν ελαφρύτερους τραυματισμούς, ωστόσο παραμένουν σε ισχυρό σοκ, μετά το σοβαρό τροχαίο και με τους δύο γονείς τους να βρίσκονται στη ΜΕΘ.

Την προανάκριση για το δυστύχημα έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.