Εντοπίστηκε παράνομος χώρος ταφής ζώων συντροφιάς - Το μήνυμα του Δήμου Αθηναίων

Μετά από καταγγελία οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν εντός του Άλσους Χωροφυλακής και δίπλα στο κτηνιατρείο του Δήμου Αθηναίων παράνομος χώρος για την ταφή ζώων συντροφιάς, ο οποίος φαίνεται να χρησιμοποιείται ως τέτοιος από το 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.

Της υπόθεσης έχει επιληφθεί η αρμόδια εισαγγελέας ενώ ο Δήμος έδωσε εντολή για να κινηθούν οι εσωτερικές διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων απέστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση διαμηνύοντας ότι είναι αποφασισμένος να επιβάλλει τη διαφάνεια και τη νομιμότητα.