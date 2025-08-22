Εντοπίστηκε παράνομος χώρος ταφής ζώων συντροφιάς - Το μήνυμα του Δήμου Αθηναίων

Μετά από καταγγελία οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν εντός του Άλσους Χωροφυλακής και δίπλα στο κτηνιατρείο του Δήμου Αθηναίων παράνομος χώρος για την ταφή ζώων συντροφιάς, ο οποίος φαίνεται να χρησιμοποιείται ως τέτοιος από το 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.
Της υπόθεσης έχει επιληφθεί η αρμόδια εισαγγελέας ενώ ο Δήμος έδωσε εντολή για να κινηθούν οι εσωτερικές διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων απέστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση διαμηνύοντας ότι είναι αποφασισμένος να επιβάλλει τη διαφάνεια και τη νομιμότητα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων
Ενημερωθήκαμε μετά από καταγγελία πως εντός του Άλσους Χωροφυλακής και πλησίον του Κτηνιατρείου του Δήμου Αθηναίων υπήρξε χώρος που χρησιμοποιήθηκε παράνομα από το 2021, για την ταφή ζώων συντροφιάς. Από άμεση αυτοψία των αρμόδιων Αρχών χθες αργά το βράδυ, 21 Αυγούστου, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων και της αρμόδιας Αντιδημάρχου Όλγας Δούρου, επιβεβαιώθηκε η καταγγελία και κατόπιν και μηνυτήριας αναφοράς της Αντιδημάρχου, έχουν επιληφθεί της υπόθεσης η αρμόδια Εισαγγελέας ζώων συντροφιάς, η οποία και ερευνά την υπόθεση. Παράλληλα, με εντολή του Δημάρχου, κινήθηκαν άμεσα και οι εσωτερικές διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: η Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να επιβάλλει τη διαφάνεια και τη νομιμότητα και στο ιδιαίτερα αυτό σημαντικό ζήτημα της προστασίας και ευζωίας δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
