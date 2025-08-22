Σχεδόν με 200 χλμ την ώρα έτρεχε 33χρονος στην εθνική οδό

Με ραντάρ εντοπίστηκε 33χρονος οδηγός, το απόγευμα της Τετάρτης, στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, ο οποίος έτρεχε με 198 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο 33χρονος ακινητοποιήθηκε από την τροχαία αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας στα διόδια της Θήβας, όπου και συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτόφωρου.

Επισημαίνεται ότι το όριο ταχύτητας είναι 130 χιλιόμετρα την ώρα για την Εθνική Οδό, ενώ, όσον αφορά τις παραβάσεις, το πρόστιμο κυμαίνεται από 20 έως 175 ευρώ. Το δίπλωμα, πάλι, μπορεί να αφαιρεθεί από τους οδηγούς έως και για 60 ημέρες.