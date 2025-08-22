Σύγκρουση με πατίνι και μηχανή στη Θεσσαλονίκη - Δύο τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, πατίνι συγκρούστηκε με δίκυκλο στην περιοχή, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν.
Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικό, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης.
Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο καλοκαίρι, ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας εξέφρασε πρόθεση επιβολής δραστικών μέτρων σχετικά με τη χρήση των ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών στο κέντρο μιας πόλης που γίνεται ολοένα και πιο αβίωτη ως προς τις μετακινήσεις.
