Τροχαίο στον Βόλο, σε σοβαρή κατάσταση 6χρονο αγοράκι

Από το βράδυ της Πέμπτης νοσηλεύεται σε παιδοχειρουργική κλινική.

Σοβαρός τραυματισμός για ένα 6χρονο αγοράκι το απόγευμα της Πέμπτης, μετά από τροχαίο στην περιοχή του Φυτοκού Νέας Ιωνίας, στον Βόλο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το ατύχημα συνέβη όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε με τη μητέρα του το παιδί, με οδηγό τον πατέρα του, ανετράπη.

Ο οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Οι γονείς δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, όμως το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου λειτουργεί εξειδικευμένη Παιδοχειρουργική Κλινική.

Το 6χρονο αγόρι νοσηλεύεται εκεί από αργά το βράδυ της Πέμπτης.