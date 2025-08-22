Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
32°C
33.0° 30.2°
2 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
28°C
29.7° 27.2°
0 BF
62%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
29°C
29.0° 29.0°
2 BF
59%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
61%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
2 BF
50%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.5° 27.5°
1 BF
53%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
2 BF
26%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
30.3° 30.3°
2 BF
45%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
31°C
30.8° 30.2°
1 BF
37%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
26°C
28.9° 25.5°
1 BF
53%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
31°C
31.4° 31.4°
2 BF
45%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.7°
1 BF
65%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
83%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
0 BF
57%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.1° 32.1°
2 BF
33%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 27.8°
4 BF
76%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
32°C
33.8° 31.8°
0 BF
33%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 26.3°
0 BF
78%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.3° 25.3°
3 BF
86%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
26°C
26.3° 26.3°
1 BF
46%
Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη
φωτογραφία αρχείου | (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)

Τροχαίο στον Βόλο, σε σοβαρή κατάσταση 6χρονο αγοράκι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Από το βράδυ της Πέμπτης νοσηλεύεται σε παιδοχειρουργική κλινική.

Σοβαρός τραυματισμός για ένα 6χρονο αγοράκι το απόγευμα της Πέμπτης, μετά από τροχαίο στην περιοχή του Φυτοκού Νέας Ιωνίας, στον Βόλο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το ατύχημα συνέβη όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε με τη μητέρα του το παιδί, με οδηγό τον πατέρα του, ανετράπη.

Ο οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Οι γονείς δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, όμως το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου λειτουργεί εξειδικευμένη Παιδοχειρουργική Κλινική.

Το 6χρονο αγόρι νοσηλεύεται εκεί από αργά το βράδυ της Πέμπτης.

