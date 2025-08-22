Καίγεται δασική έκταση στη Βάλια Κάλντα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες αργά το βράδυ μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα, στα Γρεβενά, η οποία κατακαίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο.
Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο μεταξύ των περιοχών Μηλιάς Μετσόβου και Κρανιάς Γρεβενών, ενώ οι άνεμοι πνέουν με ένταση περίπου επτά μποφόρ.
Κινητοποιούνται 40 πυροσβέστες και δύο πεζοπόρα τμήματα. Ρίψεις νερού από αέρος, επίσης, κάνει ένα ελικόπτερο.
Για να προσεγγιστεί η φωτιά πιο άμεσα, αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή ερπυστριοφόρα για την διάνοιξη οδών.
Οι «πορτοκαλί» περιοχές της Παρασκευής
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4-πολύ υψηλή) για τις περιοχές:
- Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας)
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)
- Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Χανίων)
