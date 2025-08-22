Απάντηση της κοινότητας σε ανακοινώσεις για συλλήψεις μέσα στα Προσφυγικά

Κάνουν λόγο για προβοκατόρικη ανακοίνωση και fake news που διακινήθηκαν από την αστυνομία και συγκεκριμένα ΜΜΕ.

Οργισμένη αντίδραση από την Συνέλευση Κατειλημμένων Προσφυγικών (ΣΥ.ΚΑ.ΠΡΟ.) στην είδηση περί συλλήψεων ατόμων σε κτίρια των προσφυγικών για διακίνηση ναρκωτικών.

Σε ανακοίνωσή της η συνέλευση καταγγέλλει την προβοκατόρικη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. και την υιοθέτησή της από μερίδα ΜΜΕ και ξεκαθαρίζει πως κανένας δεν συνελήφθη στα κτίρια των προσφυγικών.

Η ανακοίνωση - απάντηση αναφέρει:

Αθήνα, 21 Αυγούστου

Χθές, η αστυνομία εξέδωσε προβοκατόρικο δελτίο τύπου και τα μέσα το αναπαρήγαγαν αναφερόμενα σε 3 συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε κτήρια των Προσφυγικών για διακίνηση ναρκωτικών με παραπλανητικά δημοσιεύματα. (Link παρακάτω)

Ως Κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι καμία από τις συλλήψεις αυτές δεν έγινε στο χώρο ή σε κτήρια των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αντίθετα γνωρίζουμε ότι η μία σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από εισβολή της αστυνομίας στο κτήριο του ΟΚΑΝΑ που βρίσκεται απέναντι από τα Προσφυγικά.

Αστυνομία και καθεστωτικά ΜΜΕ εσκεμμένα προβάλλουν ότι οι ναρκέμποροι κρύφτηκαν στα κτήρια των Προσφυγικών.

Με αυτόν τον τρόπο, η αστυνομία από τη μία εμφανίζεται ως δύναμη καταστολής, «παράγοντας έργο» για την πάταξη του ναρκεμπορίου, ενώ από την άλλη, διαμορφώνει το κατάλληλο αφήγημα και κλίμα για να φαίνεται ότι μπορεί να μπαίνει όποτε θέλει στον χώρο και τα κτήρια της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών και ότι τα ίδια τα κτήρια αποτελούν καταφύγιο για τις ναρκομαφίες.

Η ανακοίνωση αυτή, έρχεται μετά από 20 μέρες παρεμβάσεων και περιφρούρησης της Κοινότητας ενάντια στις ναρκομαφίες και το ναρκεμπόριο που χρόνια τώρα προσπαθούν να στήσουν έξω από τον ΟΚΑΝΑ και με ευθύνη του. Επίσης λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της Κοινότητας για το Άνοιγμα Δομής φιλοξενίας ασθενών και συγγενών του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αγ.Σάββας η οποία έρχεται να απαντήσει στις πραγματικές ανάγκες τους. (https://theuntold.gr/anoigei-xenonas-gia-karkinopatheis-kai-syngeneis-asthenon-sta-prosfygika/). Ανακοίνωση που λαμβάνει μεγάλης κοινωνικής απήχησης κι ενδιαφέροντος. (https://athens.indymedia.org/post/1637314/)

Η αστυνομία εμφανίζεται να κυνηγά φαινομενικά το ναρκεμπόριο στην περιοχή, την ίδια στιγμή που οι πιάτσες στήνονται μπροστά στα μάτια τους. Το αφήγημα της «αντιεγκληματικής πολιτικής» λειτουργεί ως στάχτη στα μάτια, την ώρα που τα κυκλώματα δρουν ανενόχλητα, υπό την προστασία ή με τη συνενοχή του ίδιου του κρατικού και παρακρατικού μηχανισμού.

Η ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα όπου η συνεργασία του παρακράτους με τις ναρκομαφίες αποτέλεσε όπλο καταστολής ενάντια στα ριζοσπαστικά κινήματα, στους αυτοοργανωμένους χώρους και στις κοινότητες που αντιστέκονται.

Πιο συγκεκριμένα για τα Προσφυγικά, η Κοινότητα είναι αυτή που εδώ και δεκαπέντε χρόνια εκδίωξε τις πιάτσες και στάθηκε εμπόδιο σε κάθε είδους μαφία που επιχείρησε να πάρει χώρο στη γειτονιά κι έξω από τον ΟΚΑΝΑ.

Στην πραγματικότητα, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις και παρεμβάσεις της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών, ο ΟΚΑΝΑ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τους θεραπευόμενούς/ες του εντός και εκτός του κτηρίου με το διαχρονικό αφήγημα ότι δεν είναι αρμόδιος.

Αντί να δημιουργήσει ένα ουσιαστικό πλαίσιο υποστήριξης και φροντίδας, η μόνη "λύση" που προτείνει είναι η απραξία ή η προσφυγή στην αστυνομία – επιλογή που επιτείνει την καταστολή και σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε επίλυση.

Η Κοινότητα θα παραμείνει σε περιφρούρηση και επιφυλακή και η κάθε προβοκάτσια θα παίρνει την απάντηση που της αναλογεί.

ΕΞΩ ΟΙ ΝΑΡΚΟΜΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΦΟΒΙΑ

Η ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ