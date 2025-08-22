Πανελλαδικές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης

Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, στις 8 μ.μ., στη Θεσσαλονίκη στον Λευκό Πύργο, στις 11 π.μ., και σε άλλες 29 περιοχές της Ελλάδας.

Καθημερινά προστίθενται ολοένα και περισσότερα σωματεία, συνδικάτα και φορείς που στηρίζουν τα καλέσματα για κινητοποιήσεις την Κυριακή κατά της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού. Οι συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, στις 8 μ.μ., στη Θεσσαλονίκη στον Λευκό Πύργο, στις 11 π.μ., και σε άλλες 29 περιοχές της Ελλάδας. Στα καλέσματα του ΠΑΜΕ και των εργατικών συνδικάτων και φορέων όπως η ΕΕΔΥΕ (Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη) ανταποκρίνονται και το σωματείο λιμενεργατών του Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ) και το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ), καλώντας σε δυναμική και μαζική στήριξη.

Οι συγκεντρώσεις γίνονται λίγες μέρες αφότου το κράτος του Ισραήλ, ύστερα από 22 και πλέον μήνες αιματοκυλίσματος της Γάζας, έχει εγκρίνει το σχέδιο καθολικής κατάληψης της Γάζας και την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την υλοποίησή του, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού.

«Η νέα κλιμάκωση με την απόφαση για κατάληψη της Γάζας, που ήδη δύο εκατομμύρια άμαχοι, στη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, είναι αντιμέτωποι με τον λιμό, μας γεμίζει οργή», τονίζουν οι λιμενεργάτες σε ανακοίνωσή τους.

Με το σύνθημα «Αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης. Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία. Λευτεριά στην Παλαιστίνη», πλήθος διαδηλωτών αναμένεται να κατέβει στους δρόμους στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

«Είμαστε στο πλευρό όλων όσοι σήμερα, παρά τις συλλήψεις, τις διώξεις και την άγρια καταστολή, αντιστέκονται μέσα στην καρδιά του κτήνους, μέσα στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, ενάντια στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ, το οποίο καταγγέλλει την πολιτική, στρατιωτική και οικονομική συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το Ισραήλ και απαιτεί άμεση παύση των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, καθώς και την άμεση διάνοιξη διόδων ανθρωπιστικής βοήθειας.

*Στις κινητοποιήσεις καλεί και η Νέα Αριστερά, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να συναινεί, να τερματίσει τις στρατιωτικές συμφωνίες με το Ισραήλ, να σταθεί με την ειρήνη, με τη δικαιοσύνη, με τον παλαιστινιακό λαό