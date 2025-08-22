Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
32°C
33.0° 30.2°
2 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
28°C
29.7° 27.2°
0 BF
62%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
29°C
29.0° 29.0°
2 BF
59%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
61%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
2 BF
50%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.5° 27.5°
1 BF
53%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
2 BF
26%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
30.3° 30.3°
2 BF
45%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
31°C
30.8° 30.2°
1 BF
37%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
26°C
28.9° 25.5°
1 BF
53%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
31°C
31.4° 31.4°
2 BF
45%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.7°
1 BF
65%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
83%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
0 BF
57%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.1° 32.1°
2 BF
33%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 27.8°
4 BF
76%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
32°C
33.8° 31.8°
0 BF
33%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 26.3°
0 BF
78%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.3° 25.3°
3 BF
86%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
26°C
26.3° 26.3°
1 BF
46%
Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
zesti-kalokairi
EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

«Μίνι» καύσωνας με 40άρια σήμερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Αίθριος καιρός με υψηλές θερμοκρασίες κατά τόπους. Άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, ο καιρός την Παρασκευή θα είναι αίθριος με νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και πιθανώς τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά Αφρικανικής σκόνης κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 37, στη Θεσσαλία από 20 έως 39, στην Ήπειρο από 19 έως 34, στη Στερεά από 20 έως 36 στην Εύβοια τοπικά 40 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 21 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 36, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 34, στη Ρόδο από 24 έως 36 και στην Κρήτη από 21 έως 37 τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, με ενίσχυση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς.

«Μίνι» καύσωνας με 40άρια σήμερα

