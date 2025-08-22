«Μίνι» καύσωνας με 40άρια σήμερα

Πιο αναλυτικά, ο καιρός την Παρασκευή θα είναι αίθριος με νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και πιθανώς τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά Αφρικανικής σκόνης κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και την Κρήτη.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 37, στη Θεσσαλία από 20 έως 39, στην Ήπειρο από 19 έως 34, στη Στερεά από 20 έως 36 στην Εύβοια τοπικά 40 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 21 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 36, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 34, στη Ρόδο από 24 έως 36 και στην Κρήτη από 21 έως 37 τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, με ενίσχυση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας