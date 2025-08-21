Αθήνα, 29°C
Πέμπτη, 21 Αυγούστου, 2025
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Διάσωση 65 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Επιχείρηση διάσωσης 65 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε νότια της Γαύδου στη Κρήτη από τη FRONTEX και το Λιμενικό.

Νότια της Γαύδου σώθηκαν 65 αλλοδαποί με τη συνδρομή της FRONTEX και του λιμενικού

Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 65 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από σκάφος της δύναμης FRONTEX, το οποίο έσπευσε στην περιοχή και τους περισυνέλεξε με ασφάλεια.

Σύμφωνα πάλι με τις λιμενικές αρχές, όλοι οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων.

