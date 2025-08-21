Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Βόρεια Εύβοια

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ιδιαίτερα των εναέριων μέσων απέτρεψε τα χειρότερα στη Βόρεια Εύβοια.
Οι πολλαπλές ρίψεις από τα τρία αεροσκάφη και τα δύο ελικόπτερα περιόρισαν γρήγορα τη φωτιά, αποτρέποντας κάθε κίνδυνο επέκτασης, ενώ οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη οριοθέτησή της.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα σε Αιδηψό και Ιστιαία και πήρε γρήγορα διαστάσεις.
Αμέσως σήμανε συναγερμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς το μέτωπο της φωτιάς βρισκόταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Στη μάχη της πυρόσβεσης συμμετείχαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και 20ή ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας