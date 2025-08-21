Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Βόρεια Εύβοια

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ιδιαίτερα των εναέριων μέσων απέτρεψε τα χειρότερα στη Βόρεια Εύβοια.

Οι πολλαπλές ρίψεις από τα τρία αεροσκάφη και τα δύο ελικόπτερα περιόρισαν γρήγορα τη φωτιά, αποτρέποντας κάθε κίνδυνο επέκτασης, ενώ οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη οριοθέτησή της.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα σε Αιδηψό και Ιστιαία και πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς το μέτωπο της φωτιάς βρισκόταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Στη μάχη της πυρόσβεσης συμμετείχαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και 20ή ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2025

