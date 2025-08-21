Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα έξω από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Γυναίκα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη θαλάσσια περιοχή ναυτικών δοκίμων Πειραιά.

Η γυναίκα ανασύρθηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της, σύμφωνα με το λιμενικό.

Η λιμενική αρχή διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού, ενώ η σορός πρόκειται να υποβληθεί σε νεκροψία και νεκροτομή.