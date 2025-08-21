Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μιτζαίικα Αχαΐας

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μιτζαίικα Αχαΐας λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιούνται 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, έξι οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μιτζαίικα Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2025

Ειδικότερα, η φωτιά εξελίσσεται στη δασική περιοχή ανάμεσα στο Σούλι και το Πουρναρόκαστρο.