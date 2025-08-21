Ακινητοποιήθηκε τρένο της Hellenic Train στο δρομολόγιο Αίγιο-Κιάτο

Ταλαιπωρία για 26 επιβάτες • Τεχνικό πρόβλημα επικαλείται η εταιρεία.

Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 303, σήμερα στις 10:43, λόγω τεχνικού προβλήματος στον σταθμό Λυγιάς που εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο-Κιάτο, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Οι 26 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της εταιρείας.

Επίσης, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 304 (Κιάτο-Αίγιο) και 305 (Αίγιο-Κιάτο) θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία.