Ακινητοποιήθηκε τρένο της Hellenic Train στο δρομολόγιο Αίγιο-Κιάτο

Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 303, σήμερα στις 10:43, λόγω τεχνικού προβλήματος στον σταθμό Λυγιάς που εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο-Κιάτο, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.
Οι 26 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της εταιρείας.
Επίσης, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 304 (Κιάτο-Αίγιο) και 305 (Αίγιο-Κιάτο) θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train:
«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα στις 10:43 ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Λυγιάς, λόγω τεχνικού προβλήματος, η αμαξοστοιχία 303, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο–Κιάτο.
Οι 26 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.
Επίσης, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 304 (Κιάτο–Αίγιο) και 305 (Αίγιο–Κιάτο) θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία.
Το προσωπικό της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών.
Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόησή του».
