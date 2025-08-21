Μαζική τροφική δηλητηρίαση κρατουμένων στο Ναύπλιο

Επτά άνθρωποι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Ναυπλίου.

Συμπτώματα που υποδηλώνουν τροφική δηλητηρίαση υπέστησαν τριάντα κρατούμενοι των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου χθες το απόγευμα.

Επτά εξ΄ αυτών μάλιστα χρειάστηκε να διακομισθούν και να νοσηλευθούν στο νοσοκομείο Ναυπλίου, μεταδίδει το τοπικό μέσο argolikeseidiseis.gr.

Οι υπόλοιποι παραμένουν κλινήρεις στις φυλακές, όπου βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών του συμβάντος.