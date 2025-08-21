Καλείται να υπογράψει τη συνέχεια χρηματοδότησης της σίτισης στις δομές ύψους 41 εκατ. ευρώ

Εγκλωβισμένος ανάμεσα στην επικοινωνιακή ακροδεξιά ρητορική που στόχο έχει τη συσπείρωση του ξενοφοβικού ακροατηρίου αλλά και στην πραγματικότητα που ορίζει διαφορετικά τις προτεραιότητες είναι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ετσι από τη μία φτάνει στο σημείο να ισχυριστεί ότι χρειάζεται να μειωθεί το κόστος σίτισης των φιλοξενούμενων στις δομές, προσδιορίζοντας μάλιστα τη μείωση στο ποσοστό του 30%, αλλά την ίδια ώρα καλείται να υπογράψει τη συνέχεια της χρηματοδότησης της σίτισης με ποσόν που αγγίζει τα 41.000.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα ο υπουργός καλείται να υπογράψει την απόφαση έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Δημόσιου Διαγωνισμού για τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και κατακύρωσης στον οριστικό ανάδοχο «HELLENIC – ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ – ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΕΠΕ – ΕΛΑΙΤΙΣ - OLYMPIC» της 9ης εκτελεστικής για το Τμήμα 3 «Λέσβος», 11ης εκτελεστικής για το Τμήμα 4 (Χίος), 13ης εκτελεστικής για το Τμήμα 5 (Σάμος) και 11ης εκτελεστικής για το Τμήμα 6 «Λοιπά Νησιά», «Παροχής Υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία».

Ή αλλιώς τη συνέχιση της χρηματοδότησης της δεσμευτικής συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί και είναι σε ισχύ από το 2021. Με βάση τα ισχύοντα σε αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο, η εν λόγω Επιτροπή αποφάσισε την τακτική επαναχρηματοδότηση της σύμβασης με συνολικό ποσό 40.929.092,50 ευρώ για ένα χρόνο (πλέον ΦΠΑ 9%) που αφορούν τη σίτιση 16.370 ανθρώπων συνολικά για τρία γεύματα ημερησίως. Ο αριθμός αυτός είναι ενδεικτικός και υπολογίζεται βάσει της χωρητικότητας των δομών.

Πρόκειται για διοικητική πράξη αναγκαία που επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί έστω σε αυτό το μίνιμουμ των απαιτήσεων του ανθρωπισμού, αλλά και της κοινής λογικής που όμως ο υπουργός εξακολουθεί να αμφισβητεί.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της στις 11 Αυγούστου έκανε λόγο για πληροφορίες ότι «ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου να προχωρήσουν σε οριζόντια μείωση τουλάχιστον 30% σε όλες τις συμβάσεις των μενού σίτισης που προσφέρονται στις δομές φιλοξενίας».

Το δημοσίευμα ήρθε σε συνέχεια δηλώσεων του υπουργού για την ανάγκη μείωσης των δαπανών φιλοξενίας που με τη σειρά τους έβαζαν στο στόχαστρο τη φτωχική έτσι και αλλιώς σίτιση των προσφύγων και την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε «ξενοδοχειακού επιπέδου». Εφτασε μάλιστα στο σημείο να υποστηρίξει ότι στις δομές οι κρατούμενοι πρόσφυγες μπορούν να διαλέξουν από ένα μενού που περιλαμβάνει τρία πιάτα σε καθημερινή βάση. Μπορεί όντως στη σύμβαση να προβλέπονται τρεις διαφορετικές επιλογές μενού σε καθημερινή βάση, αλλά την επιλογή για το ποια μία και μοναδική θα προσφερθεί καθημερινά τη διατηρεί ο ανάδοχος και μόνο αυτός.

Πάντως, άνθρωπος άμεσα εμπλεκόμενος με τη διαδικασία σίτισης εξέφρασε ευθέως την ανησυχία του απέναντι στο ενδεχόμενο μείωσης 30% του ποσού. «Αυτό θα σημαίνει την υποβάθμιση του μενού αφού η δαπάνη ανά ωφελούμενο, σύμφωνα με τη σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 6,88 ευρώ. Χρήματα τα οποία αντιστοιχούν σε τρία γεύματα, δηλαδή πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Ουσιαστικά δηλαδή θα κληθούμε να επαναδιαπραγματευτούμε έως και την κατάργηση ενός εκ των τριών γευμάτων» είπε στην «Εφ.Συν.». Διευκρίνισε βέβαια ότι «κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί» οπότε η μείωση σε αυτήν περίπτωση θα προέλθει από την περαιτέρω υποβάθμιση είτε της ποσότητας είτε της ποιότητας των προσφερόμενων γευμάτων.

«Πάντως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήδη αντιμετωπίζουμε και εμείς τις αυξήσεις που πλήττουν το κλάδο των τροφίμων, της ενέργειας και των καυσίμων» τόνισε με νόημα.

Ηδη από την αρχική σύμβαση-πλαίσιο που υπεγράφη το 2021 έχει ξοδευτεί περίπου το 50% του συνολικού προϋπολογισμού, γεγονός που δείχνει και το μέγεθος της αναλγησίας των υπουργικών δηλώσεων αφού ζήτημα οικονομικό δεν υφίσταται.