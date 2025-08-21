Υψηλός κινδυνός πυρκαγιάς στην Αττική

Σε 16 περιοχές, συμπεριλαμβανομένης κια της Αττικής, βρίσκονται στο «κίτρινο» σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3).

Αναλυτικά οι περιοχές:

Αττική, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία

Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία

Δωδεκάνησα, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία

Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι

Αχαΐα, Ηλεία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.