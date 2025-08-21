Αθήνα, 27°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
27°C
27.9° 25.8°
0 BF
64%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
25°C
26.4° 24.7°
1 BF
77%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
23°C
23.0° 23.0°
1 BF
60%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
88%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
22°C
21.9° 21.9°
0 BF
78%
Βέροια
Αίθριος καιρός
23°C
23.2° 23.2°
1 BF
75%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.4° 17.4°
0 BF
77%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
25°C
24.7° 24.7°
1 BF
59%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
25°C
27.2° 24.8°
2 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.1° 24.9°
3 BF
53%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
3 BF
61%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
26°C
27.7° 25.7°
0 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
0 BF
83%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
21°C
20.9° 20.9°
0 BF
83%
Λαμία
Αίθριος καιρός
25°C
25.5° 25.5°
1 BF
65%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 26.8°
3 BF
67%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
23°C
24.4° 22.8°
0 BF
68%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 20.3°
2 BF
77%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.1° 23.1°
1 BF
99%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
19°C
19.2° 19.2°
1 BF
54%
Πέμπτη, 21 Αυγούστου, 2025
nisi-kalokairi
Dreamstime.com

«Τσιμπάει» λίγο η θερμοκρασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Αίθριος καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη.

Hλιοφάνεια προβλέπεται σήμερα στη χώρα με τοπικές νεφώσεις στο Ιόνιο και στα βόρεια ηπειρωτικά. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά και τα βόρεια στις βραδινές και τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 35, στη Θεσσαλία από 20 έως 38, στην Ήπειρο από 17 έως 33, στη Στερεά από 20 έως 36, στην Πελοπόννησο από 21 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 33 και στην Κρήτη από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

 

Πηγή: Meteo.gr

