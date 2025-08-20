Αθήνα, 27°C
Τετάρτη, 20 Αυγούστου, 2025
jet ski
φωτογραφία αρχείου | EUROKINISSI

Συνελήφθη 53χρονος χειριστής jet ski για τον τραυματισμό 11χρονου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr
Ο ανήλικος έπεσε στη θάλασσα λόγω του κυματισμού.

Ένας 11χρονος (υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου) φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αμμολόφων Παγγαίου Καβάλας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ο 11χρονος είχε μεταβεί με τη μητέρα του στη παραλία των Αμμολόφων με σκοπό την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής. Κατά τη διάρκεια πλου με θαλάσσιο μοτοποδήλατο (jet ski), με επιβάτη τον 11χρονο και χειριστή τον 53χρονο ημεδαπό ιδιοκτήτη των θαλασσίων μέσων αναψυχής, ο ανήλικος έπεσε στη θάλασσα λόγω του κυματισμού, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Ο 11χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης για την παροχή των πρώτων βοηθειών, από όπου εξήλθε αυθημερόν. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 53χρονος, για παράβαση του άρθρου 314 παρ. 2 του Π.Κ. (Σωματικές βλάβες από αμέλεια).

