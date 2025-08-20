Αθήνα, 27°C
Τετάρτη, 20 Αυγούστου, 2025
Φωτογραφία αρχείου | EUROKINISSI

Πύρινο μέτωπο στη Μεσσηνία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, σε δασική έκταση στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχής. 

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις αλλά και εναέριες (4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο), προσπαθώντας να τη θέσουν υπό έλεγχο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πύρινο μέτωπο εξελίσσεται σε περιοχή που βρίσκεται κοντά στο σημείο που είχε καεί πριν από περίπου μία εβδομάδα, με τις φλόγες να κατευθύνονται προς τα καμένα: γεγονός που εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τον έλεγχο της πυρκαγιάς. 

→ Οριοθετημένη είναι η πλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας.

Πύρινο μέτωπο στη Μεσσηνία

