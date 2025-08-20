Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Παλιαόχωρας Χανίων

Ασθενής σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,2 στην κλίμακα Ρίχτερ κατεγράφη σήμερα στις 18:27 στα νότια Χανιά, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 322 χλμ. Ν των Αθηνών, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 24 χλμ. ΝΔ της Παλαιοχώρας Χανίων.