Φωτιά στην Ηλεία - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (20/08) στην περιοχή Πηγάδι της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκαν άμεσα 41 στελέχη του, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ, και 13 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης, μηχανήματα έργου και υδροφόρες του κατά τόπον αρμόδιου ΟΤΑ.