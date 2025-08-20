Φωτιά στην Ηλεία - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (20/08) στην περιοχή Πηγάδι της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκαν άμεσα 41 στελέχη του, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ, και 13 πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης, μηχανήματα έργου και υδροφόρες του κατά τόπον αρμόδιου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2025
