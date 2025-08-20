Πτώση ατόμου στις ράγες του ΗΣΑΠ Ηρακλείου

Στη στάση Ηράκλειο • Επιχειρούν αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ • Τροποποιήσεις στα δρομολόγια

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά τη μία το μεσημέρι, καθώς άτομο έπεσε από πεζογέφυρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ, στην τροχιά μεταξύ των σταθμών Νέα Ιωνία και Ηράκλειο, στη στάση Ηράκλειο.

Οι γραμμές του ΗΣΑΠ, προς το παρόν, λειτουργούν από τον Πειραιά μέχρι τα Άνω Πατήσια και από τον σταθμό «Ειρήνη» μέχρι τη Κηφισιά.

Ως εκ τούτου, εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Περισσός, Πευκάκια, Νέα Ιωνία και Ηράκλειο.

Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ.