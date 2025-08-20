Φονικό τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη - Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας

Η μηχανή εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα.

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Αθήνα, μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης, καθώς μηχανή με δύο αναβάτες εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα.

Ένα από τα δύο άτομα που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα είναι νεκρό, ενώ το άλλο είναι σοβαρά τραυματισμένο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τον τραυματία να μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Νίκαιας.

Αυτό είναι το δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό μέσα σε λίγες ώρες σε κεντρικές οδούς της Αθήνας, καθώς ένας, ακόμη, άνδρας έχασε τη ζωή του από φονική σύγκρουση της μηχανής του με δύο αυτοκίνητα στην Αγία Παρασκευή.