Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
32.6° 29.2°
4 BF
50%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.6° 28.5°
2 BF
48%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
33°C
32.7° 31.0°
3 BF
67%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
2 BF
29%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
51%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.8° 29.8°
3 BF
59%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
2 BF
30%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
34°C
34.3° 34.3°
3 BF
20%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
29°C
31.1° 28.8°
4 BF
54%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.5° 29.9°
4 BF
43%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
4 BF
48%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
2 BF
74%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
48%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
1 BF
42%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 31.6°
3 BF
46%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.0° 30.8°
4 BF
54%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
32.2° 31.8°
2 BF
33%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.6° 26.3°
3 BF
69%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.5° 27.5°
4 BF
71%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
29°C
28.5° 28.5°
2 BF
41%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 20 Αυγούστου, 2025
Ασθενοφόρο
φωτογραφία αρχείου | Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Φονικό τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη - Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Η μηχανή εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα.

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Αθήνα, μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης, καθώς μηχανή με δύο αναβάτες εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα.

Ένα από τα δύο άτομα που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα είναι νεκρό, ενώ το άλλο είναι σοβαρά τραυματισμένο. 

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τον τραυματία να μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Νίκαιας.

Αυτό είναι το δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό μέσα σε λίγες ώρες σε κεντρικές οδούς της Αθήνας, καθώς ένας, ακόμη, άνδρας έχασε τη ζωή του από φονική σύγκρουση της μηχανής του με δύο αυτοκίνητα στην Αγία Παρασκευή.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Φονικό τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη - Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual