Αυθαίρετες καταλήψεις παραλίας στη Ρόδο

Εχουν ξεπεράσει τις 8.500 οι φετινές καταγγελίες στην εφαρμογή mycoast για την τήρηση της νομιμότητας στις ακτές, όμως τα όσα γίνονται για πολλοστή φορά στη Ρόδο δείχνουν ότι η «ανομία της ακτής» καλά κρατεί. Δύο μεγάλες επιχειρήσεις παρανομούν μπροστά στα μάτια όλων στην πιο κεντρική ακτή της Ρόδου, καταλαμβάνοντας αυθαίρετα χιλιάδες τετραγωνικά, με τις αρμόδιες αρχές να παίζουν για άλλη μια φορά πινγκ πονγκ την υπόθεση, η πιθανή σφράγιση να πηγαίνει από αναβολή σε αναβολή και οι δουλειές να… συνεχίζονται.

Το Δίκτυο για την Προάσπιση του Δημόσιου Χώρου «Ομπρέλα» καταγγέλλει ότι επιχειρήσεις καταλαμβάνουν παράνομα πολλαπλάσιες εκτάσεις από τις μισθωμένες, προχωρούν σε μόνιμες κατασκευές πάνω στον αιγιαλό και εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Παράλληλα, ο Νάσος Ηλιόπουλος της Νέας Αριστεράς ανέφερε σε χθεσινή ανάρτησή του ότι θα φέρει το θέμα στη Βουλή.

Η εικόνα στις παραλίες

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, στην παραλία Ελλη επιχειρήσεις, όπως η Azul (πρώην Baia) και η Ronda, συνεχίζουν να λειτουργούν παρά τις αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου (608/2024 και 607/2024 αντίστοιχα) για διακοπή λειτουργίας.

Οι καταγγελίες της «Ομπρέλας» για την επιχείρηση Azul

Η Azul φέρεται να εκμεταλλεύεται έκταση άνω των 2.100 τ.μ., ενώ η μίσθωση που έχει λάβει περιορίζεται σε 704 τ.μ., με παράνομες κατασκευές που ξεπερνούν τα 400 τ.μ.

Οι καταγγελίες της «Ομπρέλας» για την επιχείρηση Ronda

Στην περίπτωση της Ronda, η πραγματική κατάληψη δημόσιου χώρου εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 2.000 τ.μ., με μόνιμες πέργκολες, μπαρ και φυτοφράκτες που αποκλείουν την οπτική πρόσβαση προς τη θάλασσα. «Υπάρχουν ξαπλώστρες παντού με τιμές άνω των 40 ευρώ για ένα κρεβάτι. Δηλαδή, θα δώσουμε 100 ευρώ για μια βουτιά;» λέει στην «Εφ.Συν.» κάτοικος της Ρόδου.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην παραλία Anthony Quinn, όπου ενώ η παραχώρηση αφορά μόλις 82 τ.μ. (για 24 ξαπλώστρες) στην πραγματικότητα έχουν τοποθετηθεί πάνω από 150, καλύπτοντας σχεδόν κάθε σπιθαμή παραλίας – ακόμα και σημεία μέσα στη θάλασσα.

Μπαλάκι ευθυνών

Το Δίκτυο Ομπρέλα επισημαίνει ότι η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) οφείλει να διακόψει τις μισθώσεις που παραβιάζουν κατάφωρα τους όρους τους. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε πρόσφατο ρεπορτάζ της «Καθημερινής», η ΕΤΑΔ μεταβίβασε το βάρος της επιτήρησης στον Δήμο Ρόδου μέσω προγραμματικής σύμβασης του 2023. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι δεν είχε ενημερωθεί εγκαίρως για τις παρανομίες, ενώ έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία από κλιμάκιο μηχανικών, της οποίας τα αποτελέσματα αναμένονται.

Στο μεταξύ, η αρμόδια Δημοτική Επιτροπή της Ρόδου πραγματοποίησε συνεδρίαση στις 18 Αυγούστου για την αναστολή λειτουργίας 11 επιχειρήσεων λόγω παραβάσεων στον αιγιαλό. Ωστόσο, όπως σημειώνουν μέλη της Ομπρέλας στην «Εφ.Συν.», από τον κατάλογο απουσίαζαν οι επιχειρήσεις της παραλίας Ελλη, παρά το βεβαρημένο ιστορικό τους. Οι περισσότερες υπόλογες επιχειρήσεις ζήτησαν και έλαβαν αναβολή 15-20 ημερών.

«Ιδιωτικά φέουδα»

Μέσα στην πόλη της Ρόδου και σε πολλές άλλες παραλίες του νησιού που υπάγονται σε καθεστώς αρχαιολογικών χώρων εμπλέκονται συχνά η ΕΤΑΔ, ο Δήμος Ρόδου, η Αρχαιολογική Υπηρεσία και άλλοι φορείς. Συχνά, μας εξηγούν τα μέλη της Ομπρέλας, προχωρούν σε νομικές ενέργειες και έγγραφα αλλά τελικά τίποτα δεν εφαρμόζεται στην πράξη και οι αυθαιρεσίες παραμένουν στη θέση τους.

«Ο αιγιαλός και η παραλία αποτελούν κοινόχρηστα αγαθά, κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα», σημειώνει το Δίκτυο. «Δεν αποδεχόμαστε να γίνουμε ξένοι στον τόπο μας», αναφέρεται ακόμη στην ανάρτηση-καταγγελία του Δικτύου Ομπρέλα, που δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει τις παρεμβάσεις του. Το ζήτημα απέκτησε και πάλι πολιτική χροιά, με τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Νάσο Ηλιόπουλο, να κατηγορεί ανοιχτά την κυβέρνηση και την ΕΤΑΔ ότι «βάζουν πλάτη στην καταπάτηση δημόσιου χώρου στη Ρόδο». Οπως τόνισε σε ανάρτησή του, «οι αποφάσεις σφράγισης επιχειρήσεων μένουν ανεκτέλεστες, ενώ οι παραλίες μετατρέπονται σε ιδιωτικά φέουδα εις βάρος πολιτών και τουριστών».