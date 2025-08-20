Πήρε φωτιά εν πλω ιστιοφόρο στη Δήλο [βίντεο]

Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια και καλά στην υγεία τους στο «Δήλος Εξπρές».

Το απόγευμα της Τρίτης, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Δήλου και Ρήνειας, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ιστιοφόρο σκάφος με δύο επιβαίνοντες.

Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο επιβατηγό πλοίο «Δήλος Εξπρές», ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Την επιχείρηση πραγματοποίησε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας (ΕΚΣΕΔ), με άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Στη θαλάσσια περιοχή έσπευσε και πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος, ώστε να παράσχει συνδρομή και να παρακολουθήσει την κατάσταση.