Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
28°C
29.3° 26.9°
3 BF
52%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
28.3° 24.8°
1 BF
65%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 27.0°
1 BF
68%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
68%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
3 BF
69%
Βέροια
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
0 BF
70%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
0 BF
73%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
27°C
27.2° 27.2°
1 BF
56%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
28°C
30.2° 27.8°
4 BF
60%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
25°C
26.9° 25.4°
3 BF
63%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
3 BF
69%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.7° 25.7°
1 BF
73%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
78%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
1 BF
65%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
27.2° 27.2°
1 BF
64%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
4 BF
63%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
27°C
27.7° 26.8°
0 BF
44%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 23.3°
1 BF
64%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
3 BF
72%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
1 BF
68%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 20 Αυγούστου, 2025
Δήλος φωτιά

Πήρε φωτιά εν πλω ιστιοφόρο στη Δήλο [βίντεο]

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια και καλά στην υγεία τους στο «Δήλος Εξπρές».

Το απόγευμα της Τρίτης, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Δήλου και Ρήνειας, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ιστιοφόρο σκάφος με δύο επιβαίνοντες.

Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο επιβατηγό πλοίο «Δήλος Εξπρές», ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Την επιχείρηση πραγματοποίησε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας (ΕΚΣΕΔ), με άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Στη θαλάσσια περιοχή έσπευσε και πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος, ώστε να παράσχει συνδρομή και να παρακολουθήσει την κατάσταση. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Πήρε φωτιά εν πλω ιστιοφόρο στη Δήλο [βίντεο]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual