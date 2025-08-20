Global Sumud Flotilla: ανοίγει πανιά στις 31 Αυγούστου για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας

Εκ νέου προσπάθεια να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας και να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια προγραμματίζεται να ξεκινήσει στο τέλος Αυγούστου με δεκάδες πλοία που θα αναχωρήσουν από λιμάνια της Μεσογείου με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας. Στον στολίσκο Global Sumud Flotilla αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 6.000 ακτιβιστές και ακτιβίστριες από 44 χώρες και 5 ηπείρους, μεταξύ των οποίων και πολυάριθμη ελληνική αποστολή, στην οποία συμμετέχει η πρωτοβουλία March to Gaza.

«Στις 31 Αυγούστου, αρχίζουμε την πιο μεγάλη απόπειρα που έχει γίνει ποτέ για να σπάσει ο παράνομος ισραηλινός αποκλεισμός της Γάζας, με δεκάδες πλοία που θα αναχωρήσουν από την Ισπανία. Θα ενωθούμε με δεκάδες άλλα στις 4 Σεπτεμβρίου, που θα αναχωρήσουν από την Τυνησία και άλλα λιμάνια», δήλωσε η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ στο Instagram.

Η εν λόγω αποστολή είναι η μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη μέχρι στιγμής και σκοπό έχει να στείλει σε όλο τον κόσμο το μήνυμα της αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και της καταδίκης της παράνομης ισραηλινής κατοχής και πολιορκίας της Γάζας. Οπως επανειλημμένα έχουν τονίσει οι συμμετέχοντες, ο στόχος δεν είναι μόνο συμβολικός, αλλά πρέπει να έχει έμπρακτα αποτελέσματα, απαντώντας έτσι στους επικριτές της αποστολής, οι οποίοι μίλαγαν για «ακτιβισμό του Instagram».

«Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να σχηματιστεί ένας μεγάλος στόλος ελευθερίας και αξιοπρέπειας με στόχο την άμεση δημιουργία ενός λαϊκού ανθρωπιστικού διαδρόμου που θα ενώσει τη Γάζα με τον κόσμο. [...] Στόχος δεν είναι μια συμβολική πράξη. Αλλά να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας, το τείχος της ένοχης σιωπής των κυρίαρχων ΜΜΕ και να σταματήσει η γενοκτονία», τονίζει το March to Gaza Greece.

Στην αποστολή θα συμμετάσχουν η Αμερικανίδα ηθοποιός Σούζαν Σαράντον, ο Σουηδός ηθοποιός Γκούσταφ Σκάρσγκορντ, ο Ιρλανδός ηθοποιός Λίαμ Κάνιγχαμ και ο Μάντλα Μαντέλα (εγγονός του ηγέτη και εμβληματικού αγωνιστή κατά του απαρτχάιντ Νέλσον Μαντέλα), όπως και χιλιάδες άλλοι ακτιβιστές, γιατροί, δικηγόροι, καλλιτέχνες και άνθρωποι κάθε ιδιότητας.

Τι είναι

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το Global Sumud Flotilla είναι ένας «συντονισμένος, μη βίαιος στολίσκος κυρίως μικρών πλοιαρίων, ο οποίος θα πλεύσει από λιμάνια της Μεσογείου για να σπάσει την παράνομη πολιορκία της Γάζας από την ισραηλινή κατοχή. Ο στόλος ενώνει μια ποικιλόμορφη συμμαχία διεθνών συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συμμετείχαν στις προηγούμενες αποστολές διά θαλάσσης και ξηράς, όπως το Maghreb Sumud Flotilla, το Freedom Flotilla Coalition και το Global Movement to Gaza. Κάθε πλοιάριο αντιπροσωπεύει μια κοινότητα και μια άρνηση να παραμείνουμε σιωπηλοί μπροστά σε μια γενοκτονία». Οπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, «το κίνημά μας είναι διεθνές και χωρίς εξαρτήσεις από κυβερνήσεις και πολιτικά κόμματα, με μόνη δέσμευση τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής».