Καλοκαιρινή μέρα με κανονικές θερμοκρασίες

Αίθριος καιρός με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς καταιγίδες στα βόρεια.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 32, στη Θεσσαλία από 19 έως 36, στην Ήπειρο από 14 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 20 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 32 και στην Κρήτη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Ανατολικό ναι το Νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς.