Νεκρός δικυκλιστής που συγκρούστηκε με αμάξι στην Καλαμπάκα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της της Τρίτης 19 Αυγούστου στην επαρχιακή οδό Θεόπετρας - Αυράς στην περιοχή της Καλαμπάκας Τρικάλων, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός του δικύκλου να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.