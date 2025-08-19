Ταλαιπωρία για 99 επιβάτες στην Αμοργό

Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Super Jet ΙΙ την Τρίτη το απόγευμα, κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι της Αμοργού.

Από το Λιμενικό Σώμα και την πλοιοκτήτρια εταιρία ερευνώνται η βλάβη στο πλοίο και οι αιτίες για τις οποίες αυτή εκδηλώθηκε.