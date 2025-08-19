Τρίπολη - απίστευτο: Οδηγός γκάζωνε ανάποδα στην Εθνική Οδό! [βίντεο]

Σοκαρισμένοι βρέθηκαν οι οδηγοί λίγο έξω από την Τρίπολη, όταν αντίκρισαν έναν οδηγό αυτοκινήτου να έχει μπει ανάποδα (για άγνωστο λόγο) στην Εθνική Οδό.
Ευτυχώς αποφεύχθηκε κάποια τραγωδία καθώς κυριάρχησε η ψυχραιμία των οδηγών οι οποίοι απέφυγαν το κόκκινο όχημα που κινείτο ανάποδα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αυτοκίνητο κινήθηκε για πολλή ώρα στο αντίθετο ρεύμα, με τον οδηγό να προσπαθεί, όπως φαίνεται, να διορθώσει το λάθος του οδηγώντας αργά και κολλητά στη δεξιά πλευρά.
Προς ενίσχυση των μαρτυριών, βίντεο που ανέβασε ένας χρήστης της πλατφόρμας του TikTok, δείχνει την τεράστια ταχύτητα με την οποία κινήθηκε το εν λόγω όχημα.
@konstantinosmakridis #fypage #fyp #funny #greece ♬ The Benny Hill Show - The Edwin Davids Jazz Band
