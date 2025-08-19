Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα Αττικής

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης στη Κερατέα μετά από μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμό στην Πυροσβεστική προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Ντάρδιζα Κερατέας.

Πριν από λίγο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά οροθετήθηκε και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, αλλά παραμένουν όλες οι δυνάμεις για την θέσουν υπό έλεγχο. Από τη πλευρά της η πυροσβεστική, με ανάρτησή της στο Χ λίγη ώρα πριν την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, ενημέρωνε τον κόσμο ότι για τη κατάσβεση αυτής, κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για να αποφευχθεί η εξάπλωσή της ήταν μεγάλη και κατάφερε να αποτρέψει τη πυρκαγιά, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.