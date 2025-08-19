Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα Αττικής

Συναγερμό στην Πυροσβεστική προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Ντάρδιζα Κερατέας.
Πριν από λίγο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά οροθετήθηκε και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, αλλά παραμένουν όλες οι δυνάμεις για την θέσουν υπό έλεγχο. Από τη πλευρά της η πυροσβεστική, με ανάρτησή της στο Χ λίγη ώρα πριν την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, ενημέρωνε τον κόσμο ότι για τη κατάσβεση αυτής, κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.
Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για να αποφευχθεί η εξάπλωσή της ήταν μεγάλη και κατάφερε να αποτρέψει τη πυρκαγιά, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.
