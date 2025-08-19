Αθήνα, 27°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.1° 25.2°
2 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
26°C
26.6° 23.8°
2 BF
72%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 26.0°
2 BF
72%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
1 BF
53%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
73%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
1 BF
61%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
3 BF
68%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
25°C
24.8° 24.8°
2 BF
65%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.8° 25.2°
2 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.9° 27.1°
2 BF
52%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
4 BF
50%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
24°C
23.7° 23.7°
0 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
83%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
57%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.8° 25.8°
1 BF
65%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
27.8° 27.7°
4 BF
74%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.6° 25.8°
0 BF
41%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
23°C
23.3° 19.3°
2 BF
78%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.2° 24.2°
2 BF
83%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.3° 21.3°
2 BF
72%
Τρίτη, 19 Αυγούστου, 2025
Η Σαντορίνη αποτελεί αγαπημένο προορισμό για τα κρουαζιερόπλοια
Η Σαντορίνη αποτελεί αγαπημένο προορισμό για τα κρουαζιερόπλοια

Στην υπεροικοδόμηση αποδίδεται κατολίσθηση που «τρόμαξε» την Σαντορίνη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Το φαινόμενο εκδηλώθηκε την Κυριακή, ενώ μηχανικοί και άλλοι επιστήμονες ζήτησαν τη λήψη άμεσων μέτρων περιορισμού της οικοδομικής δραστηριότητας στις υπερκορεσμένες τουριστικές περιοχές του νησιού.

Στην αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα εντοπίζουν μέχρι στιγμής οι επιστήμονες την αιτία για μια ξαφνική, μεγάλη κατολίσθηση η οποία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης και κατά τη διάρκεια της οποίας κατέρρευσε ξαφνικά μεγάλο κομμάτι γης προκαλώντας πανικό σε όσους βρίσκονταν στο σημείο. Όπως τόνισαν κάτοικοι μιλώντας σε δημοσιογράφους, στη συγκεκριμένη κατολίσθηση συνέβαλε και το γεγονός πως την ίδια στιγμή πραγματοποιούνταν οικοδομικές εργασίες με στόχο την ανέγερση ενός ακόμη κτίσματος, σε μία περιοχή ήδη γεωλογικά ασταθή.

Μηχανικοί και άλλοι επιστήμονες ζήτησαν τη λήψη άμεσων μέτρων περιορισμού της οικοδομικής δραστηριότητας στις υπερκορεσμένες τουριστικές περιοχές της Σαντορίνης (Φηρά, Οία, Ημεροβίγλι, κ.α.)  αλλά και τη διενέργεια αυστηρών ελέγχων ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον και να αποτραπούν σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα στο μέλλον. Τον περασμένο χειμώνα, κάτοικοι του νησιού αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από το φόβο καταστροφικού σεισμού, μετά από αλυσιδωτές μεγάλες και μικρότερες σεισμικές δονήσεις.

