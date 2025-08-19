Πειθαρχική δίωξη για τον οδηγό του λεωφορείου που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στου Παπάγου

Πειθαρχική δίωξη για τον οδηγό του λεωφορείου της γραμμής 409 που προσέκρουσε σε πολυκατοικία στου Παπάγου ανακοίνωσε η ΟΣΥ, καθώς οι ελεγκτές έκριναν ότι δεν υπήρξε τεχνικό πρόβλημα στο όχημα.

Η ΟΣΥ, η διαχειρίστρια εταιρεία των λεωφορειακών γραμμών της Αθήνας, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε πειθαρχική δίωξη εναντίον του οδηγού του λεωφορείου που εκτελούσε τη (κυκλική) γραμμή 409 (Παπάγου - Στ. Εθνική Άμυνα), το οποίο προσέκρουσε το πρωί της Τρίτης σε πολυκατοικία της πλατείας Κονίτσης του Παπάγου.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωσή της εταιρείας αναφέρει για το ατύχημα:

«Η Ο.ΣΥ. Α.Ε., αναφορικά με το περιστατικό κατά το οποίο λεωφορείο στο τέρμα /αφετηρία της γραμμής 409 στου Παπάγου προκάλεσε υλικές ζημιές σε μπαλκόνι πολυκατοικίας και σταθμευμένο Ι.Χ. ενημερώνει ότι: Βάσει του Πορίσματος της Τεχνικής Επιτροπής που συστάθηκε για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος και από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα, το ατύχημα δεν μπορεί να αποδοθεί σε τεχνικό πρόβλημα. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας της Εταιρίας έχει ήδη εκκινήσει η πειθαρχική διαδικασία για τον οδηγό.»

Για την ιστορία, νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, λεωφορείο της γραμμής 409 της ΟΣΥ (κυκλική Παπάγου - Στ. Εθνική Άμυνα) προσέκρουσε σε πολυκατοικία στην περιοχή του Παπάγου στο τέρμα της στην πλατεία Κονίτσης. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, αλλά ευτυχώς όχι κάποιος τραυματισμός. Το βαρύ όχημα αποκολλήθηκε με συρματόσχοινο από την διώροφη οικία καθώς είχε σφηνώσει σε μπαλκόνι. «Άκουσα έναν θόρυβο, σαν βόμβα», είπε η ιδιοκτήτρια του σπιτιού που βγήκε και είδε το μπαλκόνι της γκρεμισμένο.

Όπως αναφέρουν οι περίοικοι που μίλησαν στην ΕΡΤ, φέρεται να λύθηκε το χειρόφρενο του λεωφορείου και να ξεκίνησε μια τρελή πορεία από τον τερματικό σταθμό στην πλατεία Κονίτσης προσκρούοντας τελικά στο μπαλκόνι. Το ευτυχές γεγονός ήταν πως εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν περαστικοί στον δρόμο, ενώ δίπλα από το σημείο του ατυχήματος υπάρχει παιδική χαρά.

Η Τροχαία συνεχίζει τις έρευνες για τις λεπτομέρειες του τροχαίου ατυχήματος.