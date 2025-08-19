Παρ' ολίγον νέα γυναικοκτονία κατά μετανάστριας στη Χίο

Έλληνας συνελήφθη με την κατηγορία ότι τραυμάτισε πολύ σοβαρά με όπλο, την πρώην σύντροφό του στο χωριό Πυργί.

Συνελήφθη από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου την Κυριακή το βράδυ στην περιοχή Ελάτα του νησιού, Έλληνας σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς και για παραβάσεις, της νομοθεσίας για τα όπλα και της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς φέρεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην περιοχή Πυργί, να επιτέθηκε και να τραυμάτισε μετά από διαπληκτισμό, πρώην σύντροφό του μετανάστρια, στο κεφάλι και στη θωρακική χώρα, χτυπώντας την με όπλο που είχε στην κατοχή του, και ακολούθως να τράπηκε σε φυγή.

Κατά τον εντοπισμό του δράστη βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν, σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και σιδηρογροθιά, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση αυτή κατασχέθηκαν επίσης, συσκευασία αεροβόλου όπλου και δύο πυροβόλα όπλα - ένα δίκαννο και μία καραμπίνα. Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.