Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τους εμπρησμούς του Γηροκομείου Πάτρας

Στις φυλακές της Πάτρας επιστρέφει ο 25χρονος και ο 21χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό, λόγω σχετικών κινήσεών τους κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στο Γηροκομείο της Πάτρας.

Το thebest.gr μετέδωσε την Τρίτη ότι ο 25χρονος ολοκλήρωσε την απολογία του έπειτα από τέσσερις ώρες, ενώ ακολούθησε ο 21χρονος.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη, μετά από έρευνες της αστυνομίας, καθώς φέρεται να είναι εκείνος που προκάλεσε τη φωτιά. Ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να ήταν ο οδηγός της μηχανής με την οποία ο 25χρονος έφτασε στο σημείο, εμφανίστηκε χθες Δευτέρα στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Ωστόσο, η τροπή της υπόθεσης άλλαξε δραματικά όταν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Ανακρίτρια έκρινε τον 21χρονο ύποπτο φυγής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Ο νεαρός συνελήφθη άμεσα και αποδόθηκε και σε αυτόν κατηγορία για εμπρησμό.

Την προσφυγή τους κατά της απόφασης προαναγγέλλουν οι δικηγόροι των προφυλακισθέντων

Από την πλευρά τους, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των δύο νεαρών, Θεοφάνης Χριστόπουλος και Παναγιώτης Καποτάς, εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν τα ακόλουθα:

«Μετά από απόφαση των δικαστικών αρχών, επιβλήθηκε στους εντολείς μας το μέτρο της προσωρινής κράτησης. Πρόκειται για μία απόφαση που θεωρούμε άδικη, καθώς δύο νέοι άνθρωποι, που έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών με αυταπάρνηση, βρίσκονται σήμερα στη φυλακή χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ουσιώδη στοιχεία που ανατρέπουν την κατηγορία.

Ως συνήγοροι, θα προσφύγουμε άμεσα στο αρμόδιο Συμβούλιο, με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η δικαιοσύνη και τα δικαστήρια της Πάτρας θα αποδώσουν τελικά τη δικαίωση που αξίζουν.

Καλούμε την πόλη της Πάτρας να σταθεί δίπλα σε αυτά τα παιδιά, που αντί να επιλέξουν την αδιαφορία, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες. Οι οικογένειές τους χρειάζονται τώρα τη στήριξη όλων μας. Οι ευθύνες και οι ανεπάρκειες του κράτους δεν μπορεί να φορτωθούν στις πλάτες αθώων νέων ανθρώπων».