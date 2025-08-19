Εκτροπή πυροσβεστικού οχήματος στη Νέα Χαλκηδόνα - Ένας τραυματίας

Ένα πυροσβεστικό όχημα, το οποίο μετέβαινε σε περιστατικό, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας πυροσβέστης.

Το περιστατικό σύμφωνα με την πυροσβεστική συνέβη περίπου στις 3 στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας. Το πυροσβεστικό προσέκρουσε σε δέντρο και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίων Αναργύρων, από το ύψος της οδού Χαλκίδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Νέα Φιλαδέλφεια προς Αθήνα, στη Νέα Χαλκηδόνα.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ένας από 4 επιβαίνοντες του πυροσβεστικού οχήματος. Ο τραυματίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες της πυροσβεστικής, είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο 251 ΓΝΑ.