Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
30°C
31.5° 29.0°
3 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
31°C
32.1° 30.5°
3 BF
48%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 31.0°
3 BF
61%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
3 BF
29%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
69%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
33°C
32.6° 32.6°
2 BF
42%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
1 BF
24%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.7° 31.7°
2 BF
34%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 28.8°
4 BF
58%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
32.9° 32.1°
4 BF
33%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
58%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.1° 26.7°
1 BF
69%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
4 BF
66%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
32.9° 32.9°
3 BF
31%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.6° 31.6°
3 BF
45%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.8°
5 BF
59%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.8° 31.6°
3 BF
33%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
27°C
27.3° 27.1°
2 BF
66%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.1° 28.1°
3 BF
56%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
31°C
30.7° 30.7°
1 BF
39%
Τρίτη, 19 Αυγούστου, 2025
Εκτροπή πυροσβεστικού στη Νέα Χαλκηδόνα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Εκτροπή πυροσβεστικού οχήματος στη Νέα Χαλκηδόνα - Ένας τραυματίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ένα πυροσβεστικό όχημα, το οποίο μετέβαινε σε περιστατικό, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας πυροσβέστης.

Ένα πυροσβεστικό όχημα, το οποίο μετέβαινε σε περιστατικό, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας πυροσβέστης.

Το περιστατικό σύμφωνα με την πυροσβεστική συνέβη περίπου στις 3 στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας. Το πυροσβεστικό προσέκρουσε σε δέντρο και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίων Αναργύρων, από το ύψος της οδού Χαλκίδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Νέα Φιλαδέλφεια προς Αθήνα, στη Νέα Χαλκηδόνα.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ένας από 4 επιβαίνοντες του πυροσβεστικού οχήματος. Ο τραυματίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες της πυροσβεστικής, είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο 251 ΓΝΑ.

