Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
30°C
31.5° 29.0°
3 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
31°C
32.1° 30.5°
3 BF
48%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 31.0°
3 BF
61%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
3 BF
29%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
69%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
33°C
32.6° 32.6°
2 BF
42%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
1 BF
24%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.7° 31.7°
2 BF
34%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 28.8°
4 BF
58%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
32.9° 32.1°
4 BF
33%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
58%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.1° 26.7°
1 BF
69%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
4 BF
66%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
32.9° 32.9°
3 BF
31%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.6° 31.6°
3 BF
45%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.8°
5 BF
59%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.8° 31.6°
3 BF
33%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
27°C
27.3° 27.1°
2 BF
66%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.1° 28.1°
3 BF
56%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
31°C
30.7° 30.7°
1 BF
39%
Τρίτη, 19 Αυγούστου, 2025
EUROKINISSI

Κέρκυρα: Σύγκρουση τζετ σκι με σκάφος σε παραλία - Τραυματίστηκε 11χρονος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ένα τζετ σκι συγκρούστηκε με σκάφος στην παραλία του Ισσού Κέρκυρας, από την σύγκρουση τραυματίστηκε ένα 11χρονο αγόρι.

Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία του Ίσσου Κέρκυρας, όταν θαλάσσιο μοτοποδήλατο (jet ski) με δύο επιβαίνοντες συγκρούστηκε με πνευστό σκάφος στο οποίο επέβαιναν επίσης δύο άτομα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε στο χέρι ένας 11χρονος αλλοδαπός, γερμανικής υπηκοότητας, ο οποίος επέβαινε στο jet ski. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτική κλινική της περιοχής για ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί στο ατύχημα.

Χειριστής του jet ski ήταν ένας 61χρονος Έλληνας υπήκοος, ενώ οι χειριστές τόσο του jet ski όσο και του πνευστού σκάφους οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Κέρκυρας για να καταθέσουν σχετικά με το περιστατικό.

