Εξώδικο της Air Mediterranean κατά της «Εφ.Συν.» και του MIIR

Σε συνέχεια της έρευνας τα «Μεσογειακά φτερά του υποκόσμου» (2/8/2025) του MIIR και της «Εφ.Συν.», λάβαμε εξώδικη διαμαρτυρία από την αεροπορική εταιρεία AIR MEDITERRANEAN με την οποία αυτή διαμαρτύρεται αναφέροντας τα ακόλουθα:

«Το εν λόγω δημοσίευμα σας βρίθει προσβλητικών χαρακτηρισμών και αναληθειών σε βάρος της εταιρείας μας και παριστά προς το αναγνωστικό σας κοινό ότι τάχα η εταιρεία μας όχι μόνο συνεργάζεται με καταζητούμενους διακινητές όπλων, ναρκωτικών και μεταναστών σε Συρία και Λιβύη αλλά ότι και η ίδια η εταιρεία μας είναι δήθεν αναμεμιγμένη σε απάτη και υπεξαίρεση!

● Το εν λόγω δημοσίευμα είναι πολλαπλώς ψευδές και συκοφαντικό, μεταξύ άλλων, για τους ακόλουθους λόγους:

● Η εταιρεία μας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα λειτουργεί πάντοτε με νόμιμες άδειες από τις αρμόδιες αρχές και συμμορφούμενη πλήρως με το νόμο και τις εγκυκλίους της εποπτεύουσας αυτήν Α.Π.Α., όπως πράξαμε και για τη διενέργεια των πτήσεων μας στην Συρία και τη Λιβύη το 2023 αλλά και φέτος. Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, το 2023 η εταιρεία μας δεν ήταν η μόνη Ελληνική εταιρεία, η οποία πραγματοποίησε πτήσεις στη Συρία! Ελεγχος νομιμότητας των ταξιδιωτικών εγγράφων των επιβατών πραγματοποιείται πάντοτε από συνεργαζόμενη με την εταιρεία μας εταιρεία παροχής επίγειας εξυπηρέτησης σε συνδυασμό με τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές, τελωνειακές και μεταναστευτικές αρχές, και συνεπώς ούτε από την ίδια την αεροπορική εταιρεία αλλά ούτε από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.). Τα ανωτέρω, εξάλλου, αναφέρονται και στο εν λόγω δημοσίευμα “Στην Ελλάδα η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας διαβεβαίωσε πως η Air Mediterranean παρείχε τα απαιτούμενα έγγραφα για να λάβει την άδεια διεξαγωγής πτήσεων, ενώ πρόσθεσε πως η ΑΠΑ δεν φέρει ευθύνη για τον έλεγχο των επιβατών ή των αγαθών που εισέρχονται ή διέρχονται από τη χώρα”.

● Ουδεμία σχέση έχει η εταιρεία μας με τον αναφερόμενο ως καταζητούμενο από το FBI Μοχάμαντ Μαζντ Ντέιρ (Mohamad Majd Deiry), και ουδεμία εξουσιοδότηση του δόθηκε από εμάς να εμφανισθεί και να μιλήσει για λογαριασμό της εταιρείας μας κατά την άφιξη της πρώτης πτήσης μας την 30 Ιουνίου 2025 στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού, ενώ είναι εντελώς αναληθές ότι είναι πρόεδρος της εταιρείας Arkhos. Σε σχετικό ερώτημά μας για την παρουσία του στη εν λόγω εκδήλωση, πληροφορηθήκαμε ότι αποτελεί σύμβουλο της εν λόγω εταιρείας για αεροπορικά θέματα.

● Κατά τη διάρκεια των πτήσεων μας στη Συρία και τη Λιβύη από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο 2023, τόσο η αναφερόμενη στο εν λόγω δημοσίευμα εταιρεία Freebird, η οποία πράγματι εξέδιδε εισιτήρια για λογαριασμό μας, όπως και πολλά άλλα ταξιδιωτικά πρακτορεία, τα οποία πωλούν εισιτήρια για τις πτήσεις της εταιρείας μας, όσο και ο Εϊγιάντ Εσλίμ (Eyad Esleem) δεν ήταν σε κάποια λίστα κυρώσεων, όπως εξάλλου αναφέρει και το εν λόγω δημοσίευμα “Από το 2024 ο Mahmoud Al-Daj, ο όμιλος Al-Daj, η Freebird και η Al-Ta'ir βρίσκονται στη λίστα κυρώσεων του OFAC και της Ευρωπαϊκής Ενωσης” και συνεπώς οι συναλλαγές μας ήταν απόλυτα νόμιμες. Από τον Οκτώβριο 2023 ουδεμία συναλλαγή έχουμε με τους ανωτέρω.

Μοναδικός στόχος της εταιρείας μας, τόσο το 2023 όσο και σήμερα, είναι με τις πτήσεις μας στη Συρία να προσφέρουμε βολική συνδεσιμότητα στους επιβάτες μας που προσπαθούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, να δουν την οικογένειά τους ή να κάνουν δουλειές. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να επανασυνδέσουμε τη Συρία με τον κόσμο σε αυτή τη νέα εποχή της χώρας και οι επιβάτες μας εκτιμούν τις προσπάθειές μας. Η προσπάθεια ψευδούς σπίλωσης μιας τόσο έντιμης προσπάθειας με αυτό το άρθρο είναι καταδικαστέα.

● Επιπλέον, ουδεμία σχέση έχουμε με την εκ μέρους τους ίδρυση τουριστικού πρακτορείου στην Ελλάδα.

● Οι αναφερόμενοι στο εν λόγω δημοσίευμα λιβανέζικη τράπεζα Levant Investment Bank (Libank) και Φάντι Ηλίας Χάλλακ δεν αποτελούν μετόχους της εταιρείας μας, όπως αναληθώς αναγράφεται.

Επιπλέον, όλες οι εκ μέρους τους εναντίον μας κατηγορίες για δήθεν απάτη, υπεξαίρεση και δήθεν παραποίηση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας μας, αποτελούν εντελώς αβάσιμες και μη νόμιμες κατηγορίες στα πλαίσια υφιστάμενης μεταξύ μας μακροχρόνιας αντιδικίας, κατηγορίες τις οποίες δυστυχώς υιοθετεί αβίαστα το εν λόγω δημοσίευμά σας.

Είναι απολύτως αληθές ότι η αφενός προαναφερόμενη Libank επιχείρησε και στην Ελλάδα να πείσει τις δικαστικές αρχές για όλα τα παραπάνω, αλλά η υποβληθείσα έγκλησή της απορρίφθηκε τελεσίδικα δυνάμει σχετικής διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, κάτι που γνωρίζει και έτσι προφανώς αποφάσισε να προσπαθήσει και σε πιο “οικείο” και “προσιτό” περιβάλλον, όπως είναι η χώρα της έδρας της, ο Λίβανος. Ομως και κατά του Φάντι Ηλία Χάλλακ, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας μας, λόγω ενεργειών και παραλείψεών του, οι οποίες ζημίωσαν οικονομικά την εταιρεία μας, έχουν ήδη ασκηθεί εγκλήσεις και από την εταιρεία μας για παράνομες ενέργειές του. Εξάλλου, σύμφωνα με ήδη εκδοθείσα απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έχει απαγορευθεί στον Φάντι Ηλία Χάλλακ η αποστολή σε τρίτους δημοσιεύσεων και υπερσυνδέσμων που αφορούν τον George Hallak και τις δραστηριότητές του.

Επειδή, συνεπώς, το επίμαχο δημοσίευμα είναι αναληθές και συκοφαντικό για την εταιρεία μας, δεδομένου ότι μας παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, εντελώς αναληθώς και αναπόδεικτα ως δήθεν αποτελούντες μέρος του υποκόσμου, συναλλασσόμενους με καταζητούμενους διακινητές όπλων, ναρκωτικών και μεταναστών, αποδίδοντάς μας αναπόδεικτα σοβαρές κατηγορίες και για οικονομικά ζητήματα.

Για τους λόγους αυτούς και με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για το ως άνω βαρύτατα αναληθές, προσβλητικό και συκοφαντικό δημοσίευμα σε βάρος της εταιρείας μας».

Η πρώτη σελίδα του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ «Εφ.Συν.» και MIIR

Η απάντηση MIIR-«Εφ.Συν.»

1. Με πραγματική έκπληξη διαβάσαμε την εξώδικη διαμαρτυρία της Air Mediterranean. Προκαλεί εύλογα ερωτηματικά το γεγονός ότι η εταιρεία, όπως και συσχετιζόμενα φυσικά πρόσωπα δεν απάντησαν πριν από τη δημοσίευση σε κανένα από τα ερωτήματά μας παρότι είχαν εύλογο χρονικό διάστημα και αλλεπάλληλες υπομνήσεις από εμάς.

2. Το ενδιαφέρον για την αεροπορική ασφάλεια όπως και τις δραστηριότητες μιας αεροπορικής εταιρείας, που διαχειρίζεται τη μεταφορά χιλιάδων πολιτών και αγαθών, είναι προφανές πεδίο της δημοσιογραφικής έρευνας ως θέμα δημόσιου συμφέροντος.

3. Στο εξώδικο η εταιρεία επιβεβαιώνει τα περισσότερα σημεία της έρευνάς μας, κάνοντας αυτούσιες αναφορές στο κείμενό μας.

4. Καταγράφουμε το γεγονός ότι η εταιρεία διαχωρίζει τη θέση της από τον καταζητούμενο του FBI Μοχάμαντ Μαζντ Ντέιρι. Εντούτοις, ο κ. Ντέιρι παραβρέθηκε με κάθε επισημότητα στις εκδηλώσεις υποδοχής του αεροσκάφους της Air Mediterranean στις 30/6/2025, ακόμη και δίπλα στον Ελληνα πρέσβη, ενώ μίλησε ως εκπρόσωπος της Air Mediterranean για τα νέα της δρομολόγια, τόσο από το βήμα του ομιλητή σε εκδήλωση σε ξενοδοχείο της Δαμασκού όσο και προς δημοσιογράφους. Τις δηλώσεις μάλιστα του Ντέιρι, στις οποίες προέβη υπό τον τίτλο του προέδρου του Δ.Σ. της Arkhos, τις αναπαρήγαγε και η ίδια Air Mediterranean στις 30/6/2025 στον επαγγελματικό της λογαριασμό στο Instagram και είναι διαθέσιμες προς το κοινό και τις αρχές να ελέγξουν του λόγου το αληθές.

5. Προκαλεί εντύπωση το αντιφατικό γεγονός ότι ενώ η εταιρεία ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει καθόλου τον Ντέιρι, φέρεται να γνωρίζει για τη θέση του στην εταιρεία Arkhos.

6. Ακόμα μια επιβεβαίωση της έρευνας μας είναι η παραδοχή της συνεργασίας της εταιρείας με το ταξιδιωτικό πρακτορείο Freebird του Μαχμούντ Αλ Νταζ.

7. Η εταιρεία επικαλείται ότι δεν ήταν η μοναδική ελληνική αεροπορική που έκανε πτήσεις από/προς Συρία το 2023. Γραπτή απάντηση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) προς το MIIR διαψεύδει αυτόν τον ισχυρισμό. Αν η εταιρεία μάς παράσχει στοιχεία που να διαψεύδουν την ΑΠΑ, ευχαρίστως να τα δημοσιεύσουμε.

8. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να αναμειχθούμε, ούτε να πάρουμε καμία θέση στον ενδοεταιρικό και ενδοοικογενειακό εμφύλιο στον οποίο έχουν ήδη αναφερθεί από το 2023 δημοσιεύματα του ελληνικού και ξένου Τύπου. Ωστόσο οι καταγγελίες που εισφέρει ο κ. Φάντι Ηλίας Χάλλακ είναι σοβαρές, καθώς αφορούν μια αεροπορική εταιρεία της χώρας μας που πετάει σε κρίσιμες γεωπολιτικά περιοχές. Εχουν δε φτάσει σε αρμόδιο δημόσιο φορέα της χώρας όσο και στην Εισαγγελία. Την απάντηση στα παραπάνω θα τη δώσουν οι δικαστικές αρχές σε κάθε περίπτωση.

9. Ζητήσαμε από την εταιρεία και τον κ Ανδρέα Χάλλακ να απαντήσει πριν από τη δημοσίευση της έρευνας για την ενδοεταιρική διένεξη, την επιστολή με τις καταγγελίες από τον Φάντι Ηλία Χάλλακ και τις κατηγορίες από τη Libank για απάτη και υπεξαίρεση, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ζητήσαμε ακόμη να σχολιάσει αποσπάσματα από την καταγγελτική επιστολή (στα οποία κάναμε αναφορά ως τέτοια στο άρθρο), ωστόσο πάλι δεν λάβαμε απάντηση. Σήμερα πλέον στο εξώδικο η εταιρεία αντικρούει τις κατηγορίες για απάτη, εντούτοις δεν σχολιάζει καθόλου το αίτημα των δικαστικών αρχών του Λιβάνου και την Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ για την υπόθεση με τα 6,61 εκατ. ευρώ.

10. Η εταιρεία δεν δικαιούται να μιλάει για δυσφήμιση όταν είχε τον χρόνο να απαντήσει στα ερωτήματά μας για να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Θα δημοσιεύσουμε, ωστόσο, σε ένδειξη καλής δημοσιογραφικής πρακτικής, την εκ των υστέρων εξώδικη διαμαρτυρία της, στο ρεπορτάζ μας, ως απάντηση στο δημοσίευμά μας.

11. Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη έρευνα, που φέρει την υπογραφή και ξένων συναδέλφων, έχει την έγκριση, υποστήριξη και χρηματοδότηση ενός από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους δημοσιογραφικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, του Journalismfund Europe.

12. Υπογραμμίζουμε πως τόσο το MIIR, οι συντάκτες αυτής της έρευνας, και η «Εφ.Συν.δεν έχουμε καμία πρόθεση (και κανένα συμφέρον προφανώς) να δυσφημίσουμε μια ελληνική αεροπορική εταιρεία γνωστών επιχειρηματιών με δεσμούς στη χώρα μας εδώ και χρόνια. Δεχόμαστε την καλοπροαίρετη κριτική και παραμένουμε διαθέσιμοι να ακούσουμε και να παρουσιάσουμε τις τεκμηριωμένες θέσεις της εταιρείας, συνεχίζοντας όμως να ασκούμε το δημοσιογραφικό λειτούργημα με ταυτόχρονη τήρηση των υψηλότερων προτύπων δεοντολογίας, όπως κάνουμε επί σειρά ετών.