Επιστρέφει αλλαγμένη η Βασιλίσσης Ολγας

Στα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να έχει επιστρέψει στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Ολγας, ενώ νωρίτερα, όπως είναι πιθανό, ο Δήμος Αθηναίων θα έχει προχωρήσει σε εργασίες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα οδηγούν στην αποφόρτιση του οδικού δικτύου της συγκεκριμένης περιοχής βάζοντας τέλος στη λεωφόρο-ταλαιπωρία του αθηναϊκού κέντρου.

Το πολυσυζητημένο έργο βαίνει προς ολοκλήρωση και η Βασ. Ολγας επιστρέφει ως δρόμος ήπιας -αυτή τη φορά- κυκλοφορίας, όπως είχε υποσχεθεί από την προεκλογική περίοδο ο δήμαρχος Αθηναίων. Σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας ενημέρωσε σχετικά με την πρόοδο των εργασιών ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή ενός νέου χώρου πρασίνου, η πεζοδρόμηση από τη Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι τα αρχαία της Λ. Αμαλίας, όπως επίσης και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασ. Ολγας με το Ζάππειο. Στη νοτιότερη πλευρά είναι υπό διαμόρφωση «ακόμη μια όμορφη πεζοδρόμηση με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας», όπως περιέγραψε ο δήμαρχος. Το τραμ είναι ήδη σε λειτουργία. Μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχει παραδοθεί το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει ο Δήμος Αθηναίων από την «Ανάπλαση Α.Ε.», που έχει το έργο υπό την ευθύνη της, όλες οι εργασίες που εκκρεμούν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

«Αποκλεισμός»

Η Βασ. Ολγας αποτελεί τον συνδετικό οδικό άξονα μεταξύ Λ. Βασ. Κωνταντίνου και Λ. Αμαλίας. Απαξ και έκλεισε επί δημαρχιακής θητείας Κώστα Μπακογιάννη στο πλαίσιο του πρότζεκτ του «Μεγάλου Περιπάτου» δημιούργησε έναν κυκλοφοριακό «αποκλεισμό» της ευρύτερης περιοχής, με αποτέλεσμα όσοι ανεβαίνουν από τα νότια προάστια με προορισμό γειτονιές όπως η Πλάκα να καλούνται να κάνουν έναν τεράστιο κύκλο, να πραγματοποιούν τον γύρο της πλατείας Συντάγματος και να επιστρέφουν, μέσω της Φιλελλήνων, πίσω στη Λ. Αμαλίας προκειμένου να στρίψουν στη Λυσικράτους.

Για την απαλλαγή των οδηγών από αυτόν τον κύκλο οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έχουν προ καιρού προτείνει τη δυνατότητα αναστροφής στο ανοδικό ρεύμα της Λ. Αμαλίας λίγο πριν από τη συμβολή με τη Βασ. Ολγας. Πρόκειται για κάτι που απαιτεί ορισμένες εργασίες, όπως λωρίδα αναμονής οχημάτων για την αναστροφή και μεταφορά του φωτεινού σηματοδότη. Σύμφωνα με πηγές του δήμου, οι εργασίες για την αναστροφή αναμένεται να ξεκινήσουν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων. Η ολοκλήρωσή τους υπολογίζεται ότι δεν θα απαιτήσει περισσότερο από έναν μήνα. Επομένως είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθούν πριν από την παράδοση της Βασ. Ολγας στην κυκλοφορία.

Αναστροφή

Η δυνατότητα αναστροφής είχε προωθηθεί επί δημοτικής αρχής Κώστα Μπακογιάννη ως μια λύση σε ένα πρόβλημα που δημιούργησε η ίδια με την ανάπλαση-πεζοδρόμηση της Βασ. Ολγας. Με αφορμή την ανάρτηση του κ. Δούκα για τις εξελίξεις στη συγκεκριμένη λεωφόρο, ο τέως δήμαρχος κατηγόρησε τον νυν ότι «προσπαθεί να οικειοποιηθεί ένα έργο που πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις, χλεύασε και περιγέλασε».

Η (μεγάλη, αν μη τι άλλο) διαφορά είναι ότι το πλάνο του τέως δημάρχου προέβλεπε την πεζοδρόμηση της Βασ. Ολγας. Η κυκλοφορία Ι.Χ. οχημάτων επιτρεπόταν, σύμφωνα πάντα με τον δικό του σχεδιασμό, για κάποιες μόνο «ειδικές»(κατ’ άλλους «προνομιακές») εξαιρέσεις για όσους είχαν προορισμό το Ζάππειο και τον Ομιλο Αντισφαίρισης. Αντιθέτως, ο νυν δήμαρχος μένει συνεπής στις προεκλογικές του δεσμεύσεις. «Η Βασιλίσσης Ολγας ξαναγίνεται ένας δρόμος που ενώνει την πόλη, αποσυμφορίζει την κυκλοφορία και αναδεικνύει την Αθήνα που θέλουμε» τόνισε στην ανάρτησή του ο κ. Δούκας.