Ανατροπή βυτιοφόρου οχήματος σε κανάλι στις Σέρρες

Ο οδηγός έχασε για αδιευκρίνιστο λόγο τον έλεγχο του οχήματος • Απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική

Την Τρίτη το πρωί βυτιοφόρο ανετράπη και έπεσε μέσα σε κανάλι στην Εθνική Οδό Σερρών - Νιγρίτας.

Ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο είχε φορτίο με λύματα. Ως αποτέλεσμα, το βυτιοφόρο ανετράπη και έπεσε σε κανάλι.

Το πυροσβεστικό σώμα κατάφερε να απεγκλωβίσει τον οδηγό, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.