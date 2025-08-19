Καταγγελία για οδηγό ταξί: «Με κατέβασε με τα παιδιά μου για να πάρει τουρίστες»

Η μητέρα υποστηρίζει πως ο οδηγός ταξί την κατέβασε από το όχημα με τα τρία ανήλικα παιδιά της για να πάρει κούρσα με τουρίστες • Για πρωτοφανή υπόθεση κάνει λόγο ο πρόεδρος των επαγγελματιών ιδιοκτητών ταξί Ηρακλείου.

Ένα αδιανόητο περιστατικό έρχεται στο φως της δημοσιότητας από μητέρα τριών ανήλικων παιδιών στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οδηγός ταξί φέρεται να την ανάγκασε να αποβιβαστεί από το όχημα μαζί με τα παιδιά της, για να πάρει στη θέση τους τουρίστες με βαλίτσες.

Παράλληλα η μητέρα καταγγέλλει ότι ο οδηγός ταξί πριν την εγκαταλείψει σε δρόμο της πόλης του Ηρακλείου την εξύβρισε μπροστά στα έντρομα παιδιά της.

«Του είπα ότι δεν έχω μπαταρία στο κινητό, ότι είμαι μόνη με τρία μικρά παιδιά (6,9 ,12 ετών) και ότι δεν μπορώ να βρω άλλο ταξί εκείνη την ώρα. Και εκείνος … με μούντζωσε και με εξύβρισε» είπε η γυναίκα στο cretalive.gr.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει οργή και ανησυχία για την ασφάλεια των επιβατών στα ταξί του νησιού.

Σύμφωνα με την ίδια και όσα ανέφερε στο τοπικό μέσο, όλα ξεκίνησαν όταν, περίπου στις 9 το βράδυ, επιβιβάστηκε σε ταξί στο Ηράκλειο, έχοντας ζητήσει επιβεβαίωση προτεραιότητας από τον οδηγό. Καθ' οδόν, κοντά στο ΚΤΕΛ πλησίον του λιμανιού, ο οδηγός του ταξί παριστάνοντας ότι το όχημα έχει πρόβλημα αποβίβασε τη μητέρα και τα παιδιά της, μόνο όμως - όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια - για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τρεις τουρίστες με βαλίτσες που βρίσκονταν στο σημείο.

Η γυναίκα, όπως αναφέρει, τον παρακάλεσε να μην τους αφήσει, καθώς στην περιοχή δεν υπήρχαν άλλα ταξί κι επιπλέον το κινητό της δεν είχε μπαταρία προκειμένου να καλέσει άλλο. Η ίδια τον προειδοποίησε και με μήνυση, με τον ίδιο να απαντά σύμφωνα με την γυναίκα, με χειρονομίες και βρισιές, μπροστά στα παιδιά της.

«Πήγα στην Τροχαία και υπέβαλα μήνυση για εξύβριση και κακή συμπεριφορά. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να μην μείνει εδώ το θέμα. Δεν γίνεται να τρομάζει έτσι τα παιδιά μου και να μη σέβεται καν τα χρήματα που θα του έδινα» - υπογραμμίζει η γυναίκα, η οποία έχοντας απευθυνθεί και στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Ταξί ζητά να διερευνηθεί πλήρως το περιστατικό και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές και τους επαγγελματικούς φορείς του κλάδου, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες συμπεριφορές.

«Απάνθρωπη συμπεριφορά και σειρά παραβάσεων»

Για πρωτοφανές περιστατικό κάνει λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου ιδιοκτητών ταξί Ηρακλείου, Γιάννης Βαρδαβάκης, τονίζοντας στο Cretalive ότι η συμπεριφορά του συγκεκριμένου οδηγού ταξί - και όχι ιδιοκτήτη - ξεπέρασε τα εσκαμμένα. Ο ίδιος κάνει λόγο για μια απάνθρωπη, πρωτίστως, συμπεριφορά αλλά και μια σειρά παραβάσεων, όπως είναι η άρνηση μίσθωσης αλλά και η επιλογή διαδρομής.

«Τέτοια περιστατικά πλήττουν την εικόνα του κλάδου και καταπατούν τον πειθαρχικό κανονισμό που διέπει τη λειτουργία των ΕΔΧ ταξί. Πρώτα πρώτα, μιλάμε για απάνθρωπη συμπεριφορά απέναντι σε μια μάνα με τρία παιδιά» αναφέρει ο κ. Βαρδαβάκης, τονίζοντας ότι γίνεται προσπάθεια από το πρωί σήμερα να εντοπιστεί ο εν λόγω οδηγός, ενώ κατά την επικοινωνία του Συλλόγου με την καταγγέλλουσα, της συστάθηκε - μετά την μήνυση που κατέθεσε - να συντάξει υπόμνημα και να το καταθέσει στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να συγκλιθεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο που θα εξετάσει την υπόθεση, τις παραβάσεις εκ μέρους του οδηγού και θα προβεί στην ανάλογη ποινή.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί τονίζει ότι στους 20 μήνες που βρίσκεται στο «τιμόνι» του Συλλόγου αλλά και στα 21 χρόνια που εργάζεται στον κλάδο, δεν μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη του αντίστοιχη υπόθεση, κάνοντας λόγο για πρωτοφανές γεγονός. Ωστόσο, το καταστατικό του Συλλόγου δεν προβλέπει την «εσωτερική» διαχείριση τέτοιων υποθέσεων, παρά μόνο την παραπομπή τους στα αρμόδια όργανα. Σημειώνεται ότι οι ποινές για τέτοιες συμπεριφορές, όπως η καταγγελλόμενη, φτάνουν μέχρι και την αφαίρεση της ειδικής κάρτας οδήγησης για διάστημα 6 έως 12 μηνών, ενώ προβλέπονται και διοικητικά πρόστιμα.