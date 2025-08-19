Αχαΐα: Δεν «Pass» πουθενά με αυτά τα μέτρα - Οργή δήμου και πυρόπληκτων

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πέντε παρεμβάσεις και το γνωστό «Pass» για την κατεστραμμένη Αχαΐα • Τι απαντά ο δήμος Πατρέων.

Η Αχαΐα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βιβλική καταστροφή μετά από τις καταστροφικές φωτιέςhttps://www.efsyn.gr/tags/ahaia της προηγούμενης εβδομάδας, όμως η κυβερνητική απάντηση ήταν η αναμενόμενη και εξαιρετικά μέτρια.

Αφού το Μαξίμου και ο αρμόδιος υπουργός έβαλαν στο στόχαστρο τον δήμαρχο Πατρέων προκειμένου να κρύψουν την κυβερνητική γύμνια για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών τώρα έσπευσε να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία ήδη κρίνονται ανεπαρκή.

Κατά τη χθεσινή σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο γ.γ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευστάθιος Σταθόπουλος και ο διοικητής του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, καθώς και οι δήμαρχοι και οι τοπικοί φορείς ανακοινώθηκαν τα εξής:

Όσοι έμειναν χωρίς κατοικία, μπορούν να ενοικιάσουν οικία, λαμβάνοντας ένα ποσό που ξεκινάει από 300 ευρώ και φτάνει στα 500 ευρώ (ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας) ως επιδότηση ενοικίου.

Παράλληλα οι δήμοι θα αναλάβουν να συγκεντρώσουν τις αιτήσεις των πολιτών με ζημιές στις κατοικίες τους, στο διάστημα 20 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου, ώστε οι πληγέντες να λάβουν άμεσα:

600 ευρώ ως έκτακτο οικονομικό βοήθημα

2.000 ευρώ για κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν «πράσινες»

4.000 ευρώ για τα «κίτρινα» σπίτια

6.000 ευρώ για τις «κόκκινες» κατοικίες

Για την καταβολή των ενισχύσεων απαιτούνται το χαρτί της αυτοψίας των ειδικών κλιμακίων (με τις καταγραφές να ολοκληρώνονται σήμερα), καθώς και το Ε1 και Ε9 του ιδιοκτήτη.

Όπως σημείωσε ο υφυπουργός η ΚΥΑ με την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής θα έχει εκδοθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και οι τότε οι πολίτες θα μπορούν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες επισκευής ή ανακατασκευής της οικίας τους, με επιδότηση στο 80% του κόστους.

Τέλος, ανακοινώθηκε και η εφαρμογή του «ΑΧΑΪΑ PASS», του κλασικού προγράμματος για την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης, όπως είχε γίνει και για άλλες πυρόπληκτες περιοχές.

«Πρόκληση»

Την ώρα που έξω από το κτίριο της περιφέρειας πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας πυρόπληκτων, η δημοτική αρχή Πάτρας ξεσπάθωσε στο άκουσμα των ανακοινώσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Είναι πρόκληση να έρχεται κυβερνητικό κλιμάκιο, μια σχεδόν εβδομάδα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο νομό, με εξαγγελίες που δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας. Καταγγέλλουμε στο λαό της Πάτρας την απόλυτη σιωπή της κυβέρνησης για έκτακτη και άμεση χρηματοδότηση, ώστε να παρθούν εδώ και τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη πλημμυρών και την αποκατάσταση των υποδομών του Δήμου μας.

Απαιτούμε εδώ και τώρα έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Πατρέων, από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες αποκατάστασης των ζημιών σε βασικές υποδομές (δρόμους, δίκτυα, έργα αντιστήριξης κ.λπ.), αλλά και για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Άμεση και χωρίς καθυστερήσεις αποζημίωση κατοίκων, επαγγελματιών, αγροτών και κτηνοτρόφων στο 100% της συνολικής ζημιάς, με καταβολή όλου του ποσού από την πρώτη στιγμή και όχι σε δόσεις, καθώς και άμεση καταβολή ενοικίου σε όσους τα σπίτια τους καταστράφηκαν.

Η κυβέρνηση όπως ξέρει με αμεσότητα να εξαγγέλλει «Αχαΐα Pass», ύψους 1,5 εκατομμυρίου, για να χρυσώσει το χάπι μιας καταστροφής που δεν ήταν αναπόφευκτη, ενισχύοντας τους μεγαλοεπιχειρηματίες του τουρισμού, άμεσα να πάρει μέτρα για το λαό μας και τις ανάγκες του.